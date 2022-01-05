Казахские силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона митинга в Алматы. Вечером 4 января там собрались митингующие в поддержку демонстрантов Мангистауской области Казахстана.

Сначала силовики попытались разогнать демонстрантов у дворца спорта «Алматы Арена». Однако это полностью сделать не удалось.

После этого митингующие начали шествие к центру города. К ним стали присоединяться другие неравнодушные граждане и в итоге количество демонстрантов приблизилось к нескольким тысячам.

Когда большая часть митингующих собралась на площади Республики, силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В итоге протестующие начали уходить в стороны площади Астаны. Там силовики также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Затяжные митинги в Казахстане

Митинги начались в Жанаозене и Актау Мангистауской области Казахстана еще 2 января. Там жители несколько дней подряд выходили на акции протестов из-за повышения цены на сжиженный газ. Солидарность с ними выразили и в других городах страны.

Протестующие были возмущены тем, что с 1 января 2022 года цены на газ для авто выросли до 120 тенге (23 сома) за литр. По их словам, в середине прошлого года они покупали топливо по 55-60 тенге (10-13 сомов).

Несмотря на то, что власти страны пообещали снизить стоимость газа для Мангистауской области до 50 тенге, протесты начались по всей стране, а митингующих стали разгонять задерживать.

Митингующие в итоге стали требовать не только снижения цен на топливо, но и отставки правительства, а также снятия неприкосновенности с первого президента Нурсултана Назарбаева. Самый частый лозунг: «Шал, кет!» (Старик, уходи!).