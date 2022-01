Минздрав сообщил, что по данным на 5 января в Кыргызстане скончались два пациента с ранее выявленным коронавирусом. Всего за время пандемии в стране скончались 2 809 пациентов с COVID-19. Также по информации ведомства, за сутки в стране выявили 152 новых случая заражения коронавирусом. Бишкек — 112;

Ош — 10;

Чуйская область — 12;

Ошская область — 11;

Иссык-Кульская область — 3;

Джалал-Абадская область — 4. За все время пандемии в стране выявили 185 031 случай заражения COVID-19. За сутки из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 53 пациента переболевших коронавирусом. Всего за время пандемии с выздоровлением выписали 180 050 пациентов.

