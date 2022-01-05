Минздрав сообщил, что по данным на 5 января в Кыргызстане скончались два пациента с ранее выявленным коронавирусом.
Всего за время пандемии в стране скончались 2 809 пациентов с COVID-19.
Также по информации ведомства, за сутки в стране выявили 152 новых случая заражения коронавирусом.
- Бишкек — 112;
- Ош — 10;
- Чуйская область — 12;
- Ошская область — 11;
- Иссык-Кульская область — 3;
- Джалал-Абадская область — 4.
За все время пандемии в стране выявили 185 031 случай заражения COVID-19.
За сутки из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 53 пациента переболевших коронавирусом. Всего за время пандемии с выздоровлением выписали 180 050 пациентов.
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