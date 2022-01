Казахское издание Orda.kz 5 января сообщило, что сотрудников их редакции ранили во время протестов в Алматы. Сами протесты продолжаются уже четвертый день в разных городах Казахстана. Фото: Orda.kz По их информации, журналисты попали под резиновые пули и светошумовые гранаты. «Протестующие поднимали руки вверх и просили не стрелять в них, после чего в их сторону последовал выстрел светошумовой гранаты. Граната попала в лицо журналисту Orda.kz Беку Байтасу и он упал на землю. Корреспонденту удалось отбежать и граната взорвалась», — говорится в сообщении. Кроме этого ранее ранее был ранен в спину резиновой пулей другой сотрудник Orda.kz — Леонид Рассказов. Протесты в городах Казахстана продолжаются уже четвертый день. Митинги начались с города Жанаозен в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Протестующие были возмущены тем, что с 1 января 2022 года цены на газ для авто выросли до 120 тенге (23 сома) за литр. По их словам, в середине прошлого года они покупали топливо по 55-60 тенге (10-13 сомов). Утром 5 января стало известно, что правительство Казахстана отправлено в отставку. Временно обязанности главы правительство будет исполнять Алихан Смаилов, а члены правительства продолжат работу до утверждения нового состава кабинета министров. После отставки правительства президент Казахстана провел очередное совещание, где сообщил, что власти страны вводят ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. Вместе с этим он заявил, что вина за допущение протестной ситуации из-за повышения цен на сжиженный газ лежит на правительстве, министерстве энергетики, а также компаниях «КазМунайГаз» и «Казакгаз». Однако, несмотря на все заявления Токаева, протесты продолжаются.

