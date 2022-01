Депутат Дастан Бекешев перед срочным заседанием Жогорку Кенеша 6 января записал видеообращение, где высказался против введения миротворческих войск Кыргызстана в Казахстан по линии ОДКБ. По словам, Бекешева, то, что происходит в соседней стране это их внутриполитические проблемы, «которые они могут решить сами». «У нас тоже было в истории такое, в 2010 году, наше временное правительство обращалось в ОДКБ с просьбой ввести миротворческие силы и тогда Россия и Казахстан отказали нам. История показала, что это было верным решением», — сказал Бекешев. Он также считает, что обращение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева за помощью к ОДКБ было эмоциональным и Кыргызстану не стоит вмешиваться в их дела. «Мы могли бы помочь с экономической части, гуманитарной или другим вопросам. Но отправлять, даже миротворческие силы, в соседнюю страну — это не рационально, это неправильно», — заключил депутат. Токаев из-за продолжающихся протестов в городах Казахстана обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что организация, в которую входит в том числе Кыргызстан, направит свои миротворческие силы в Казахстан. До того как обратится за помощью к членам ОДКБ, Токаев ввел по всему Казахстану режим чрезвычайного положения. Между тем уже 6 января казахское издание Vlast.kz сообщило, что в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками. Протесты в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на митинги в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщают, что в городе разграблены самые больше торговые центры.

