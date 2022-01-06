Пресс-служба президента 6 января сообщила, что Садыр Жапаров подписал указ, которым освободил Дастана Догоева с должности министра цифрового развития.

Также Жапаров подписал и второй указ, которым назначил Талантбека Иманова исполняющим обязанности (и. о.) министра цифрового развития. Вместе с этим Жапаров внес на согласование в парламент кандидатуру Иманова на пост уже главой минцифры.

Об Иманове известно, что в разные годы он работал на военно-промышленном заводе «Дастан». Кроме этого известно, что в 2020 году Иманов выдвигался на парламентские выборы в составе партии «Биримдик», которую связывали с Асылбеком Жээнбековым — братом экс-президента Сооронбаем Жээнбековым.

Дастана Догоева назначили министром цифрового развития в мае 2021 года — его предшественник был лишен должности спустя 15 дней после назначения из-за коррупционного скандала.

Он занимал видные должности на госслужбе уже при трех президентах — Алмазбеке Атамбаеве, Сооронбае Жээнбекове и Садыре Жапарове.

Кроме этого Догоев был ключевым чиновником в расследовании «Клоопа» об одном из правительственных серверов где содержался негосударственный сайт samara.kg.

Предположительно, этот сайт был связан с президентской кампанией кандидата Сооронбая Жээнбекова в 2017 году, который в итоге победил на выборах. Через samara.kg можно было получить доступ к персональным данным граждан страны.

Несмотря на доказательства со стороны журналистов и показания работников штаба кандидата, Догоев отрицал наличие «Самары» в инфраструктуре правительственных серверов и ее связь с Жээнбековым. ГРС провел внутреннее расследование менее чем за 48 часов и заявил, что сайт samara.kg никогда на их сервере не содержался.