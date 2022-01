Пресс-служба президента 6 января сообщила, что Садыр Жапаров подписал указ, которым освободил Дастана Догоева с должности министра цифрового развития. Также Жапаров подписал и второй указ, которым назначил Талантбека Иманова исполняющим обязанности (и. о.) министра цифрового развития. Вместе с этим Жапаров внес на согласование в парламент кандидатуру Иманова на пост уже главой минцифры. Об Иманове известно, что в разные годы он работал на военно-промышленном заводе «Дастан». Кроме этого известно, что в 2020 году Иманов выдвигался на парламентские выборы в составе партии «Биримдик», которую связывали с Асылбеком Жээнбековым — братом экс-президента Сооронбаем Жээнбековым. Дастана Догоева назначили министром цифрового развития в мае 2021 года — его предшественник был лишен должности спустя 15 дней после назначения из-за коррупционного скандала. Он занимал видные должности на госслужбе уже при трех президентах — Алмазбеке Атамбаеве, Сооронбае Жээнбекове и Садыре Жапарове. Кроме этого Догоев был ключевым чиновником в расследовании «Клоопа» об одном из правительственных серверов где содержался негосударственный сайт samara.kg. Предположительно, этот сайт был связан с президентской кампанией кандидата Сооронбая Жээнбекова в 2017 году, который в итоге победил на выборах. Через samara.kg можно было получить доступ к персональным данным граждан страны. Несмотря на доказательства со стороны журналистов и показания работников штаба кандидата, Догоев отрицал наличие «Самары» в инфраструктуре правительственных серверов и ее связь с Жээнбековым. ГРС провел внутреннее расследование менее чем за 48 часов и заявил, что сайт samara.kg никогда на их сервере не содержался.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!