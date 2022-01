Депутатка Жогорку Кенеша Орозайым Нарматова предложила рассмотреть вопрос оказания гуманитарной помощи Казахстану. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке. По мнению Нарматовой, происходящие протесты в Казахстане не следует понимать, как события вызванные только «резким повышением цен на сжиженный газ со стороны монополистов». Но она отмечает, что это «усугубило и без того напряженную ситуацию» в Казахстане на фоне социально-экономических проблем. Орозайым Нарматова. Фото: страница в фейсбуке депутатки Нарматова считает, что кыргызская сторона должна обсудить сколько гумпомощи, медиков и людей для восстановления разрушенных объектов может направить в соседнюю страну и «протянуть руку помощи братскому народу». Сегодня, 6 января депутаты парламента должны были рассмотреть вопрос отправки кыргызских военнослужащих в составе миротворцев ОДКБ в Казахстан. Такую инициативу внёс в Жогорку Кенеш президент Садыр Жапаров после обращения своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева. Однако, депутаты парламента не смогли собраться на заседание и отложили этот вопрос на 7 января. В то время, как депутаты собирались на заседании, возле здания парламента на митинг вышли активисты и выступили против отправки кыргызских солдат в Казахстан. После этого в кабинете министров Кыргызстана попросили кыргызстанцев «отнестись к такому решению с полным пониманием и ответственностью». «Как близкий сосед и стратегический союзник Казахстана, Кыргызстан не имеет права отвергнуть призыв о помощи, поступивший от законных властей и выполнит свои обязательства в необходимой мере в рамках ОДКБ», — отметили власти. Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что если кыргызские военнослужащие отправятся в Казахстан, то «будут задействованы в обеспечении охраны объектов стратегического значения». «Особо отмечаем, что кыргызские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Казахстане», — подчеркнул Султанбаев.

