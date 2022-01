В госантимонополии Кыргызстана 6 января высказались об изменениях цен на сжиженный углеродный газ (СУГ) в стране. Сначала агентство говорило только об изменении цен без упоминания подорожания газа, но спустя некоторое время добавило, что «в ближайшее время» ожидается снижение цен на голубое топливо на 2-3 сома за литр. В агентстве отметили, что в последние годы активизировалось переоборудование автомобилей с бензина и дизельного топлива на автомобильный газ из-за того, что так выгоднее и экологичнее. По данным госантимонополии, внутренный рынок сжиженного газа Кыргызстана обеспечивается только импортными поставками из России и Казахстана. Также незначительные объемы поступают из Армении, Узбекистана, США и Франции. «При наличии повышенного спроса на последний, цены на сжиженный газ подвержены изменениям […] И изменение цен на СУГ в республике связано с изменением оптовых цен на СУГ в этих странах», — отметили в в госантимонополии. По их данным, сейчас в стране сжиженный газ стоит 36-37 сом за 1 литр. Фото: КНИА «Кабар» В госантимонополии высказались о ситуации на фоне протестов Казахстане, которые начались 2 января в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на митинги в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщают, что в городе разграблены самые больше торговые центры. На фоне протестов Токаев запросил помощь у государств ОДКБ для «преодоления террористической угрозы». Позже в ОДКБ сообщили, что отправят в Казахстан свои миротворческие силы ОДКБ, которые будут в основном обеспечивать безопасность объектов и инфраструктуры.

