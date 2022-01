Пресс-служба кабинета министров 6 января сообщила, что члены кабмина провели заседание, где обсудили ситуацию с продолжающимися протестами в Казахстане. На заседании штаба стало известно, что главу Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева назначили руководителем штаба по реагированию на развитие событий в Казахстане. Вместе с этим Ташиев также выступит в Жогорку Кенеше 6 января на чрезвычайном заседании с докладом по ситуации в соседней стране. Само заседание парламента собирается по поручению президента Садыра Жапарова. *Ранее 4 и 5 января Камчыбек Ташиев находился в Республиканской клинической инфекционной больнице с диагнозом пневмония. Известно, что заседание депутатов пройдет в закрытом режиме. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к членам ОДКБ в ночь на 6 января и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что организация, в которую входит в том числе Кыргызстан, направит свои миротворческие силы в Казахстан. Протесты в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на митинги в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщают, что в городе разграблены самые больше торговые центры. После того, как президент Казахстана обратился за помощью к ОДКБ, это начали обсуждать российские пропагандисты, высмеивая независимость постсоветских стран и предлагая ввести в Казахстане пророссийскую политику.

