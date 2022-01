Фото: Айдай Токоева В Бишкеке у здания Жогорку Кенеша провели митинг против отправки военнослужащих Кыргызстана в Казахстан в составе сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Фото: Айдай Токоева Протестующие считают, что страна не должна поддерживать президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который попросил помощи у ОДКБ для разрешения протестов. Также активисты потребовали, чтобы заседание парламента, где будут обсуждать ситуацию в Казахстане, прошло открыто. Обсудить отправку кыргызстанцев должны были на заседании 6 января, но кворум так и не был собран — и заседание перенесли на 7 января. «Мы просим, чтобы на заседание впустили 2-3 активиста в качестве наблюдателей. Принимается историческое решение для стран. Просим депутатов, чтобы они выступили против отправки военных в Казахстан, даже если это нужно будет сделать ценой выхода из ОДКБ», — говорили протестующие. В руках митингующие держали плакаты с надписями «Кыргыз не будет стрелять в казаха!», «ОДКБ прочь руки от Казахстана!», «Не делайте из наших солдат палачей и интервентов!» Фото: Айдай Токоева К ним вышел зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов. Он сказал, что Кыргызстан всегда был полностью уверен, что власть Казахстана способна самостоятельно справиться с нынешней ситуацией. «Но когда сосед и ближний брат просит о помощи, нельзя отказывать. У нас есть твердое условие: если примут решение отправить миротворцев, то они не будут соприкасаться с гражданским населением», — заявил Байсалов. По словам пресс-секретаря президента, в случае одобрения кыргызские военнослужащие направятся «в составе коллективных сил исключительно для проведения миротворческой деятельности». Но участники митинга против отправки кыргызстанцев в качестве миротворцев. Они напоминают, что и Кыргызстан, и Казахстан — независимые государства. А ОДКБ, по мнению некоторых участников акции — «проект Владимира Путина». Токаев из-за продолжающихся протестов в городах Казахстана обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что организация, в которую входит в том числе Кыргызстан, направит свои миротворческие силы в Казахстан. До того как обратится за помощью к членам ОДКБ, Токаев ввел по всему Казахстану режим чрезвычайного положения. 6 января казахское издание Vlast.kz сообщило, что в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками.

