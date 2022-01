Кыргызские военнослужащие отправятся в Казахстан в составе миротворцев ОДКБ, если это одобрит Жогорку Кенеш. Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев. Он отметил, что в случае одобрения кыргызские военнослужащие направятся «в составе коллективных сил исключительно для проведения миротворческой деятельности» «Кыргызские миротворцы будут задействованы в обеспечении охраны объектов стратегического значения. Особо отмечаем, что кыргызские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Казахстане», — подчеркнул Султанбаев. Кыргызские военнослужащие на учениях стран ОДКБ «Нерушимое братство-2019». Фото: КНИА «Кабар» Депутаты Жогорку Кенеша уже собрались на чрезвычайном заседании с докладом по ситуации в соседней стране. Само заседание парламента собирается по поручению президента Садыра Жапарова. Оно проходит в закрытом режиме. На фоне масштабных протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к членам ОДКБ в ночь на 6 января и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что организация, в которую входит в том числе Кыргызстан, направит свои миротворческие силы в Казахстан. В кабмине Кыргызстана ранее заявили, что Кыргызстан готов оказать поддержку Казахстану. Протесты в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на митинги в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщают, что в городе разграблены самые больше торговые центры.

