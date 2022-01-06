Пресс-служба кабинета министров 6 января сообщила, что глава кабмина Акылбек Жапаров на заседании заявил, что Кыргызстан в соответствии с решением главы государства и Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), готов оказать поддержку Казахстану.

Жапаров отметил, что поддержка будет оказана в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

На заседании члены кабмина также обсудили ситуацию в соседнем Казахстане в связи с введением чрезвычайного положения по всей стране. Жапаров также поручил министерствам принять меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу банковской системы, а также продовольственной и топливной безопасности Кыргызстана.

Кроме этого, по информации кабмина, парламент 6 января по поручению президента Садыра Жапарова проведет чрезвычайное заседание. Докладчиком на заседании назначили главу ГКНБ Камчыбека Ташиева.

«На него также возложено оперативное руководство правительственным штабом по реагированию на развитие событий в Казахстане», — отметили в кабмине.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к членам ОДКБ в ночь на 6 января и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». В ту же ночь премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что организация, в которую входит в том числе Кыргызстан, направит свои миротворческие силы в Казахстан.

Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ.

Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на митинги в разных городах 4 января.

Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»).

В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев.

Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы.

Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщают, что в городе разграблены самые больше торговые центры.

После того, как президент Казахстана обратился за помощью к ОДКБ, это начали обсуждать российские пропагандисты, высмеивая независимость постсоветских стран и предлагая ввести в Казахстане пророссийскую политику.