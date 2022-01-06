Александр Лукашенко, которого отказываются признавать в Евросоюзе президентом Беларуси, а в США называют «последним диктатором Европы», заявил 6 января, что вышедшие на митинги казахстанцы должны извинится перед военными.

Заявление Лукашенко распространил один из белорусских телеграм-каналов.

По его словам, митингующим в Казахстане «надо договариваться» с действующей властью пока они не зашли далеко.

«А с этим президентом [Касым-Жомартом] Токаевым можно договориться. Это нормальный человек,дипломат, с которым можно договориться. Они, казахстанцы, должны понимать, что это их страна и другой не будет. Перевернуть страну — дорого будет восстанавливать. Надо пойти, встать на колени, извинится перед военными, чтобы вот эту трещину сгладить и садиться с властью для переговоров», — заявил политик, известный, как «последний тиран Европы».

Лукашенко добавил, что для «для нас это урок, еще один» — скорее всего, обращаясь к гражданам Беларуси.

В Беларуси с августа 2020 года по март 2021 года проходили мирные протесты несогласных с итогами президентских выборов — ЦИК страны объявил о победе Лукашенко. Однако, по информации независимых СМИ, главная оппонентка Лукашенко — Светлана Тихановская — набрала больше голосов избирателей.

По официальным данным ЦИК Беларуси Лукашенко одержал победу набрав 80,08% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская 10,09%. Тихановской пришлось покинуть страну из-за угрозы жизни и во время протестов в Беларуси она улетела в Литву.

В сентябре 2020 года Евросоюз заявил, что не признает Лукашенко законно избранным лидером Беларуси. Немецкое издание Deutsche Welle тогда сообщало, что в ЕС назвали «инаугурацию» Лукашенко лишенной какой-либо демократической легитимности.

Сотни тысяч граждан Беларуси выходили на мирные акции протеста и отказывались признавать победу Лукашенко. Митингующие не применяли силы, но мирные акции были жестоко подавлены правоохранителями и силовиками.

Пострадавшие от рук правоохранительных органов рассказывали о побоях, длительном пребывании в стрессовых позах, электрошоке, угрозах изнасилованием и по меньшей мере в одном случае – об изнасиловании дубинкой.

После этого международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что «ООН и ОБСЕ должны срочно инициировать расследования, чтобы обеспечить сохранение доказательств в интересах ответственности за грубейшие нарушения прав человека».

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Против демонстрантов в Беларуси применяли светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и спецтехнику.

СМИ сообщали о пытках, сексуальном насилии в отношении задержанных, и даже об убийствах протестующих.

Кроме этого, по всей стране наблюдалось массовое отключение интернета. От действий правоохранителей пострадали как местные, так и иностранные журналисты.

Сами СМИ также пострадали от действий власти — их закрывали, а журналистов арестовывали за освещение протестов. Некоторым журналистам и активистам пришлось покинуть страну из-за угрозы жизни, а других приговорили к большим срокам.

Митинги в Казахстане

Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ.

Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января.

Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»).

В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев.

Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар.

Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщают, что в городе разграблены самые больше торговые центры.

На фоне непрекращающихся протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Свое заявление он сделал после того, как в стране начал появляться интернет — власти отключали его почти на 7 часов 5 января и что все это время происходило в стране — неизвестно.

Обращаясь к членам ОДКБ, Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также он заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим.

Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали три страны — Армения (70 военных), Таджикистан (200 военных), Россия (3000 военных).

Утром 6 января стало известно, что власти Казахстана начали так называемые «зачистки» по «ликвидации» зачинщиком митингов. Полиция Алматы сообщила, что были убиты десятки человек и назвала это «антитеррористической операцией». При этом власти Казахстана до сих пор не обнародовали точное количество убитых демонстрантов. Однако власти предоставляют точные цифры по погибшим полицейским — сейчас известно о 13 убитых правоохранителях.