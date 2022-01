Казахский инвестор и бизнесмен Маргулан Сейсембай осудил решение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева обратиться к ОДКБ для остановки протестов в стране. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргулан Сейсембай (@margulan_seissembai) Приводим его обращение полностью: Президент Токаев обратился к странам ОДКБ с просьбой о военной помощи. Я считаю, это огромная политическая ошибка! В эмоциональный костер беспорядков, теперь добавятся антироссийские, антирусские настроения. Сюда автоматически вовлекутся ещё и националисты Украины и Белоруси. Это будет неуправляемая ситуация. И наш народ, даже если удастся навести порядок, никогда не простит сдачу суверенитета страны! Активизируются даже те люди, которые были далеки от протестов, потому что речь уже будет идти не о политике, а о независимости страны.

Я вижу только два пути выхода из этой ситуации.



Первый. Наши власти должны обратиться к авторитетам города Алматы, не важно, это криминальные в прошлом авторитеты или официальные. Подключить известных спортсменов. Важно, чтобы были реальные авторитеты. И сообща, я уверен, мы можем навести порядок в городе без помощи войск ОДКБ. Причем, крови в этом варианте будет пролито гораздо меньше. Ко мне обращается очень много людей с просьбой выйти на площадь и навести порядок путем переговоров. Но мы не можем, потому что стоит нам начать наводить порядок в городе, как власти обвинят нас в том, что это мы стоим за беспорядками и мы всем руководим. Второй вариант. Сразу скажу, я против и этого варианта. Если уж наши власти действительно не в состоянии навести порядок в стране своими силами, то просите хотя бы поддержку у Кыргызстана или Беларуси. Но ни в коем случае не у России. Российские войска в Казахстане, которые ещё и будут вынуждены стрелять по нашим людям с какой бы то ни было целью, не важно, это установление мира или нет, это прямой путь к войне. Одумайтесь!

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!