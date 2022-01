Министерство иностранных дел Кыргызстана в ночь на 6 января распространило сообщение, в котором призвало кыргызстанцев, находящихся в Казахстане, не принимать участие в протестах. Кроме этого в МИД советуют кыргызстанцам избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания. «МИД совместно с посольством Кыргызстана в Нур-Султане и консульством в Алматы на постоянной основе отслеживают ситуацию и находятся на связи с диаспорами», — говорится в сообщении ведомства. Между тем, отмечают в МИД, пропускные пункты на кыргызско-казахской границе работают в штатном режиме и в случае надобности граждане Кыргызстана могут беспрепятственно пересечь границу. Кроме этого в МИД сообщили, что в посольстве и генконсульстве работают горячии линии, куда могут обратится кыргызстанцы: Посольство в Нур-Султане — +996 (772) 454 444; Генеральное консульство Кыргызстана в Алматы — +7 (777) 037-14-48, +7 (777) 815-00-72. Протесты в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить в городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Также президент ввел на территории страны режим чрезвычайного положения. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Позже бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры. Также в ночь на 6 января стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил поддержку у членов ОДКБ, чтобы организация отправила в страну миротворцев. В ту же ночь премьер-министр Армении и председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что организация направит свои миротворческие силы в Казахстан.

