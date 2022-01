Депутаты Жогорку Кенеша решат отправлять ли кыргызских военнослужащих в составе миротворцев ОДКБ в соседний Казахстан. Об этом сообщил министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов. «Количество военных, которые будут направлены в Казахстан, определит завтра Жогорку Кенеш. После решения парламента мы будем ждать указа президента. Если депутаты примут решение об отправке, мы поедем. Если не примут такого решения, мы остаемся», — рассказал он в интервью AKIpress. Бактыбек Бекболотов. Фото: пресс-служба администрации президента По его словам, для таких ситуаций есть специальные подразделения, предусмотренные ОДКБ. «Есть коллективные силы быстрого развертывания. Они могут действовать в любую минуту. Соединение части находится в постоянной боевой готовности», — отметил он. На фоне масштабных протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 6 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Токаев назвал демонстрантов «террористами» и заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к ним. Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что организация, в которую входит в том числе Кыргызстан, направит свои миротворческие силы в Казахстан. В кабмине Кыргызстана же заявили, что Кыргызстан готов оказать поддержку Казахстану. Решить отправлять ли кыргызских военнослужащих в составе миротворцев ОДКБ в Казахстан Жогорку Кенеш должен был 6 января на чрезвычайном заседании. Однако, кворум не собрался и отложили рассмотрение вопроса на 7 января. Ранее пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев сообщил, что если кыргызские военнослужащие отправятся в Казахстан, то «будут задействованы в обеспечении охраны объектов стратегического значения». «Особо отмечаем, что кыргызские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Казахстане», — подчеркнул Султанбаев.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!