Миротворческие силы, которых Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила в Казахстан, будет в основном обеспечивать безопасность объектов и инфраструктуры. Об этом сообщил депутат, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, пишет «Интерфакс». Калашников заявил, что миротворческие силы ОДКБ «смогут находиться в Казахстане столько, сколько сочтет нужным президент Казахстана». По его мнению, «зачистку и все, что происходит сейчас, делают не ОДКБ, а местные силы». «ОДКБ в основном лишь будет обеспечивать безопасность объектов, инфраструктуры и прочее», — сказал глава комитета. О том, что в Казахстан прибудут миротворцы ОДКБ сообщил премьер-министр, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Армении Никол Пашинян. Он заявил, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ будут направлены в Казахстан на ограниченное время для стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. «В связи с обращением президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и ввиду угрозы нацбезопасности и суверенитету страны, вызванной в том числе вмешательством извне, ОДКБ решил направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан», — написал Никол Пашинян. Помощь от ОДКБ 5 января Токаев на фоне протестов, которые не утихают несколько дней, сообщил, что запросил помощь у государств ОДКБ для «преодоления террористической угрозы». «Статистика теракта, который учинили бандиты, настоящие террористы [в Казахстане], нам хорошо известна. […] Учитывая, что данные террористические банды являются, по сути дела, международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение можно и нужно рассматривать как акт агрессии, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — сказал он. Да этого Токаев называл митингующих «бандитсвующими элементами» и «заговорщиками». Он пообещал «действовать жестко» по отношению к демонстрантам и ввел режим ЧП по всей стране.

