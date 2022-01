Издание Vlast.kz распространило сообщение МВД Казахстана. Там сообщили, что в результате массовых беспорядков в Казахстане восемь правоохранителей погибли, а ранения получили 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. «От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения – правоохранителей, медиков, а также простых жителей, в том числе пожилых людей. 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии получили ранения. Погибло – 8», — говорится в сообщении МВД. Пока неизвестно, сколько гражданских лиц погибло или пострадало по всей стране — власти такую информацию не распространяли. При этом комендант Алматы днем 5 января сообщал, что за время митингов в городе пострадало более 500 человек. В МВД добавили, что по всей стране продолжаются беспорядки, вандализм и мародерства, «организованные провокаторами и поддержанные хулиганствующими элементами». «Атакам с применением камней, арматуры, бит, зажигательных смесей были подвергнуты ряд объектов государственного управления, жизнеобеспечения, здравоохранения, торговли, общепита и банковских услуг, а также специальный автотранспорт органов правопорядка, здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан. Нанесён значительный материальный ущерб инфраструктуре. Зафиксированы случаи воспрепятствования госпитализации пациентов в медицинские учреждения», — добавили в министерстве. В то же время, по заверению МВД, органами внутренних дел принимаются все необходимые меры «к недопущению эскалации насилия», а ряд подстрекателей и участников беспорядков, «привлекаются к уголовной и административной ответственности». Протесты в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить в городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Также президент ввел на территории страны режим чрезвычайного положения. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщают, что в городе разграблены самые больше торговые центры.

