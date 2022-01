Кабинет министров Кыргызстана распространил обращение о возможной отправке кыргызских военнослужащих в составе миротворцев ОДКБ в соседний Казахстан. В кабмине отметили, что «с болью в сердце» воспринимают беспорядки в Казахстане, «приведшие к человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу». «До последнего момента мы выражали уверенность в способности народа и руководства Казахстана самостоятельно и без какого-либо вмешательства извне решить в соответствии с собственными национальными интересами все стоящие перед ними вопросы. Однако вчера поздно ночью в Бишкек поступило официальное обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об оказании Кыргызстаном мер поддержки по обеспечению безопасности в рамках союзнических обязательств ОДКБ», — говорится в сообщении. Совещание кабмина 6 января. Фото: пресс-служба кабмина В кабмине отметили, что после президент Кыргызстана Садыр Жапаров «в соответствии с Уставом ОДКБ, Уставом ООН и действующими двусторонними договорами о стратегическом партнерстве между КР и РК, после консультаций с государствами-партнерами и личных переговорах» с Токаевым, инициировал перед парламентом вопрос о направлении в Казахстан ограниченного контингента вооруженных сил страны в составе миротворцев ОДКБ. «При этом, роль войсковой части Кыргызстана должна быть строго ограничена охраной стратегических объектов и не включать в себя какое-либо взаимодействие с гражданским населением или обязанности по обеспечению общественного порядка», — подчеркивается в сообщении. Кабмин просит кыргызстанцев и все общественно-политические силы в стране «отнестись к такому решению с полным пониманием и ответственностью». «Как близкий сосед и стратегический союзник Казахстана, Кыргызстан не имеет права отвергнуть призыв о помощи, поступивший от законных властей и выполнит свои обязательства в необходимой мере в рамках ОДКБ», — отметили власти. Митинг активистов в Бишкеке возле Белого дома 6 января. Они выступили против отправки кыргызских солдат в Казахстан в период протестов. Фото: Айдай Токоева / «Клооп» На фоне масштабных протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 6 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Токаев назвал демонстрантов «террористами» и заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к ним. Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что организация, в которую входит в том числе Кыргызстан, направит свои миротворческие силы в Казахстан. В кабмине Кыргызстана же заявили, что Кыргызстан готов оказать поддержку Казахстану. Решить, отправлять ли кыргызских военнослужащих в составе миротворцев ОДКБ в Казахстан, Жогорку Кенеш должен был 6 января на чрезвычайном заседании. Однако, кворум не собрался и рассмотрение вопроса отложили на 7 января.

