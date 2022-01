Оригинал материала опубликован «Новой газетой», автор — Вячеслав Половинко. Не в силах справиться с ситуацией в Алматы, президент Токаев потребовал ввести в Казахстан войска ОДКБ, то есть потенциально российские. Ему могут этого не простить. Главный сюжет четырехдневных протестов в Казахстане, где люди сначала вышли на улицы из-за повышения цен на газ, а потом перешли к политическим требованиям, развернулся поздно вечером 5 января. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в специальном обращении запросил военную помощь от ОДКБ — союза, в который Казахстан входит наряду с Россией, Беларусью, Таджикистаном, Арменией и Кыргызстаном. И ОДКБ уже дала согласие на ввод войск. Официально — из-за «террористической угрозы». «На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как Главу государства, в срочном порядке оказать им помощь», — заявил Токаев. Под подрывом целостности имеется в виду фактическое разграбление Алматы: там протест странным образом был подменен мародерством. В отличие от остальных городов, где протест в целом протекал мирно, люди, вышедшие против силовиков в Алматы, изначально были более резкими и агрессивными. Но если днем 4 января часть протестующих выдвигала какие-то лозунги, то уже вечером уличная толпа перешла к поджогу полицейских автомобилей. В город тут же ввели спецтехнику — это президент Токаев объявил режим чрезвычайного положения. Однако уже к утру значительная часть этой техники оказалась в руках толпы. Что странно: казахстанские военные и силовики не отличаются трусостью, но именно они первыми исчезли из города, когда в Алматы пришли мародеры. Многократные свидетельства жителей южной столицы Казахстана свидетельствуют о том, что город был оставлен полностью на откуп людям в спортивных костюмах, которые не боялись вообще ничего. «Пришельцы», не имеющие к протесту ровным счетом никакого отношения, начали сжигать город дотла. Сгорело здание акимата Алматы, прокуратура, офис партии «Нур Отан», пожар произошел в здании телеканала «Казахстан». Мародеры стали жечь машины и грабить банки и банкоматы, избивать всех, кто попадется под руку (досталось и отступающим силовикам, и простым жителям). К вечеру 5 января фактически был разгромлен аэропорт Алматы — многих пассажиров едва успели увести из здания. Чуть позже без особых проблем в руках погромщиков оказалось здание Комитета национальной безопасности, а оттуда — и оружие. Кроме того, некоторое оружие бандитам просто раздавали из специально подъехавших автомобилей. Даже по состоянию на 22:50 времени Москвы в Алматы мародеры продолжали грабить магазины и торговые центры, а в области, по словам Токаева, шли упорные бои между «террористами» и вооруженными силами. При этом во всей стране почти семь часов отсутствовал интернет и практически не работала мобильная связь. Алматы фактически был отдан на растерзание — вот только вопрос кому именно. С точки зрения Токаева речь идет о некоем «внешнем воздействии», но в вероятность «руки Запада», пожалуй, поверить еще сложнее, чем в то, что к протестам причастны оппозиционеры, находящиеся в эмиграции (которые к тому же все слабы и разобщены). И пусть это кажется фантастикой, но, вероятно, вся эта толпа бесчинствующих мужчин имеет внутреннее происхождение. Следите за хронологией. Резкое усиление агрессии в Алматы по удивительному стечению обстоятельств произошло после того, как со своего поста был уволен Самат Абиш — первый заместитель главы Комитета национальной безопасности, а еще племянник Нурсултана Назарбаева. У бывшего президента страны есть еще один племянник, который в разное время руководил несколькими спортивными федерациями. Существует гипотеза, по которой часть спортсменов из этих федераций могут иметь радикальные взгляды и при необходимости могут быть использованы — возможно, даже втемную, — для дестабилизации ситуации в стране. Разумеется, это не означает, что именно они были мародерами, однако кем бы ни были погромщики, так легко захватить город можно было только при полном попустительстве силовых структур. По удачному совпадению президент Токаев вечером 5 января фактически перехватил у Нурсултана Назарбаева Совбез (о судьбе самого Елбасы в эти четыре дня неизвестно ровным счетом ничего), хотя Назарбаев вроде как пожизненный его глава, а затем отправил в отставку неприкасаемого прежде главу КНБ Карима Масимова. Сразу после этого силовики внезапно пошли отбивать штурмом город у мародеров (была объявлена антитеррористическая операция) и освобождать захваченные и разгромленные объекты инфраструктуры. На утро 6 января анонсирована тотальная зачистка Алматы от «преступных элементов», но ночью в городе периодически шли бои с применением огнестрельного оружия. Остается один вопрос: если силовики вновь начали справляться сами, зачем были нужны войска из ОДКБ? Россия своих солдат пришлет вообще без проблем, как и Беларусь (судя по всему, именно об этом 5 января общались по телефону три президента), но, учитывая напряженное отношение к российской власти со стороны Казахстана и уж тем более казахоязычного населения, это может стать дополнительным дестабилизирующим фактором. И если Токаев на это решился — очевидно, что уровень доверия к чужим силовым структурам и армии у него больше, чем к своим собственным. В перспективе это означает большую чистку среди казахстанских силовиков, до этого считавшихся лояльными, в первую очередь, Назарбаеву, а не Токаеву. А еще это означает, что сейчас у президента нет вообще никакого другого выхода, кроме как пойти на большой риск и довериться Путину и Лукашенко. Если вдруг что-то пойдет не так — для Токаева это станет роковой ошибкой. Мало того что придется разбираться уже с партнерами по ОДКБ, так еще и свои граждане могут не простить.

