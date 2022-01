Зал заседаний парламента 6 января. Фото: Айдай Токоева / «Клооп» Депутаты Жогорку Кенеша 6 января должны были собраться на чрезвычайном заседание для обсуждения ситуации в соседнем Казахстане. На этом заседании в частности, парламентарии должны были решить будет ли Кыргызстан отправлять своих военнослужащих в составе миротворцев ОДКБ в Казахстан. Однако, кворум не собрался — за час регистрацию прошли только 39 депутатов. Спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов пояснил, что многие депутаты в регионах в связи с новогодними каникулами. В итоге парламентарии отложили рассмотрение вопроса на 7 января. А между тем на сайте ОДКБ 6 января появился пресс-релиз о том, что коллективные силы стран участниц уже направлены в Казахстан. «В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана», — говорится в сообщении. Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев пояснил «Клоопу», что такое решения принял Совет ОДКБ, «а в соответствии с национальным законодательством мы должны через парламент утвердить». Ранее Султанбаев говорил, что кыргызские военнослужащие отправятся в Казахстан в составе миротворцев ОДКБ, если это одобрит Жогорку Кенеш. «Кыргызские миротворцы будут задействованы в обеспечении охраны объектов стратегического значения. Особо отмечаем, что кыргызские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Казахстане», — подчеркнул Султанбаев. На фоне масштабных протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 6 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Токаев назвал демонстрантов «террористами» и заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к ним. Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что организация, в которую входит в том числе Кыргызстан, направит свои миротворческие силы в Казахстан. В кабмине Кыргызстана же заявили, что Кыргызстан готов оказать поддержку Казахстану.

