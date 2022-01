В Казахстан вечером 6 января прибыли подразделения российских десантников в составе сил ОДКБ. Видео прибытия военнослужащих опубликовало минобороны России. На фоне непрекращающихся протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Он сделал это заявление после того, как в стране начал появляться интернет — власти отключали его почти на 7 часов 5 января и что все это время происходило в стране — неизвестно. Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что организация, в которую входит в том числе Кыргызстан, направит свои миротворческие силы в Казахстан. Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пока три страны — Армения (70 военных), Таджикистан (200 военных), Россия (3000 военных). Кыргызстан пока не принял решения отправить военнослужащих в Казахстан, но на этом настаивает кабмин и президент. Окончательное решение должен принять Жогорку Кенеш 7 января. Читать по теме: Садыр Жапаров попросил депутатов не выступать против отправки кыргызских военнослужащих в Казахстан

