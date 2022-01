Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входит в том числе Кыргызстан, направит свои миротворческие силы в Казахстан. Об этом сообщил премьер-министр Армении и председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ в этом году Никол Пашинян. Никол Пашинян. Скриншот с видео. По его словам, миротворцев вводят «на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране». Пашинян отметил, что решение о вводе миротворцев приняли в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева и «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне». В состав ОДКБ входят Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Армения, Беларусь и Россия. Ранее Токаев на фоне протестов, которые не утихают несколько дней, сообщил, что запросил помощь у государств ОДКБ для «преодоления террористической угрозы». «Статистика теракта, который учинили бандиты, настоящие террористы [в Казахстане], нам хорошо известна. […] Учитывая, что данные террористические банды являются, по сути дела, международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение можно и нужно рассматривать как акт агрессии, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — сказал он. Читать по теме: Токаев запросил помощь у государств ОДКБ для «преодоления террористической угрозы» Да этого Токаев называл митингующих «бандитсвующими элементами» и «заговорщиками». Он пообещал «действовать жестко» по отношению к демонстрантам и ввел режим ЧП по всей стране. Протесты в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на митинги в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщают, что в городе разграблены самые больше торговые центры. Фото на заглавной: «Вечерний Бишкек».

