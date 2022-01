Пресс-служба Госпорганичной службы ГКНБ сообщила, что обстановка на кыргызско-казахской границе остается стабильной. При этом, в ведомстве отметили, что пограничники с 30 декабря 2021 года продолжают нести службу в усиленном варианте, а пункты пропуска работают в обычном режиме. Также по данным службы, с 5 по 6 января 2022 года кыргызско- казахскую границу пересекли около 5 500 человек. Из них из Казахстана в Кыргызстан прибыло 2 384 человека, среди которых 1 644 были казахстанцами. Также из Кыргызстана в соседнюю страну уехали 3 076, среди которых 2 349 человек были гражданами Казахстана. «Скоплений лиц и транспорта в пунктах пропуска на границе с Казахстаном не зафиксировано. […] Пограничная служба ГКНБ отмечает, что кыргызская и казахстанская стороны не вводили никаких дополнительных ограничений по пропуску лиц, авто, вывозу/ввозу грузов и товаров через границу», — добавили в службе. Ранее МИД Кыргызстана уже сообщил, что их сотрудники занялись эвакуацией соотечественников из казахского города Алматы. Для них в соседней стране организовали бесплатный транспорт до границы Кыргызстана, где их затем встретят сотрудники ведомства. Граница для граждан Казахстана пока будет открыта. Кроме этого ранее власти Кыргызстана приняли решение отменить требование о предоставлении результатов ПЦР-тестирования с прибывающих из Казахстана. Решение было принято в связи с обострением ситуации в Казахстане. Оно распространяется как на граждан Кыргызстана, так и на иностранцев. Митинги в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на митинги в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщают, что в городе разграблены самые больше торговые центры. На обращение Токаева по вводу миротворцев ОДКБ отреагировали уже ряд стран-членов организации: Таджикистан, Россия и Беларусь. Кыргызстан пока не принял окончательного решения по отправке своих войск в соседнюю республику, так как это должен одобрить Жогорку Кенеш. Однако 6 января этот вопрос не решился, так как большинство депутатов не пришли в парламент.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!