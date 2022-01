В Алматы в результате «антитеррористической» спецоперации «ликвидированы десятки» человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента полиции города Салтанат Азирбек в эфире государственного телеканала «Хабар 24». По её словам, личности убитых «устанавливаются». Она добавила, что «прямо сейчас идет операция в районе Департамента полиции». «В квадрате улиц Масанчи-Карасай батыра-Жамбыла-Байтурсынова, по месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция. Призываем гостей и жителей города воздержаться от выхода из домов», — цитирует слова Азирбек «Интерфакс». Казахстанской издание Vlast.kz пишет, что жители Алматы получили сообщение от службы 112 с призывом оставаться в безопасном месте в связи с проведением в городе антитеррористической операции. Издание со ссылкой на «Хабар 24» пишет, что полиция Алматы подтвердила разграбление оружейного магазина в городе. В Алматы в ночь на 6 января началась «антитеррористическая» спецоперация, после того, как президент Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «бандитами и настоящими террористами». «Они бесчинствуют в Алматы, других городах, захватывают здания и самое главное, захватывают помещения, где есть стрелковое оружие», — сказал он. В комендатуре Алматы же отметили, что «высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алматы, свидетельствует о серьезной подготовке за рубежом», а «их нападение на Казахстан является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства». В ночь на 6 января казахстанские СМИ сообщали, что в городе происходят перестрелки между военными и вооруженными протестующими. Протесты в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на митинги в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщают, что в городе разграблены самые больше торговые центры. На фоне протестов Токаев запросил помощь у государств ОДКБ для «преодоления террористической угрозы». Позже в ОДКБ сообщили, что отправят в Казахстан свои миротворческие силы ОДКБ, которые будут в основном обеспечивать безопасность объектов и инфраструктуры.

