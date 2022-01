Президент Садыр Жапаров высказался о возможной отправке кыргызских военнослужащих в составе миротворцев ОДКБ в соседний Казахстан. Он попросил депутатов парламента не выступать против этого, а активистов, вышедших на митинг против отправки в соседнюю страну военнослужащих из Кыргызстана, назвал «популистами». «У всех разные взгляды на ситуацию в соседнем братском Казахстане, и некоторые популисты, около 20-30 наших граждан, преследуя личные цели, пришли к Белому дому, чтобы сделать пиар на этой трагедии. Прошу воздержаться от дешевого пиара на трагических событиях. Как будто только вы патриотичны и умны, а мы пришли с улицы. Мы также придерживаемся принципа: “Семь раз отмерь — один раз отрежь”. Мы не посылаем наших военнослужащих стрелять в митингующих братьев-казахов. Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут стрелять и по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности», — написал Жапаров на своей странице в фейсбуке. Садыр Жапаров. Фото: пресс-служба администрации президента По его мнению, сейчас «Казахстану не хватает сил безопасности для защиты многих стратегических государственных объектов». «Они попросили нас о помощи. Мы должны помочь, потому что являемся постоянным членом ОДКБ. Соглашение ранее было подписано и ратифицировано Жогорку Кенешем. Мы намерены оказать помощь, но сначала выясним: куда направят наших военнослужащих, какие учреждения они будут охранять и все остальные вопросы», — заявил президент. По мнению Жапарова, некоторые депутаты высказались против отправки военнослужащих в Казахстан «под нажимом популистов». Ранее открыто против этой инициативы выступили парламентарии Дастан Бекешев, Эльмурза Сатыбалдиев и Исхак Масалиев. «Уважаемые депутаты, прошу вас не выступать против. Не волнуйтесь. Сейчас ситуация в Казахстане более стабильна. Тем не менее, давайте сделаем все возможное, чтобы им помочь. Если у наших соседей будет мир, то и у нас будет мир», — обратился к Жогорку Кенешу Жапаров. Митинг в Кыргызстане Сегодня, 6 января депутаты парламента должны были рассмотреть вопрос отправки кыргызских военнослужащих в составе миротворцев ОДКБ в Казахстан. Такую инициативу внёс в Жогорку Кенеш президент Садыр Жапаров после обращения своего казахстанского коллеги Касыма-Жомарта Токаева. Однако, депутаты парламента не смогли собраться на заседание и отложили этот вопрос на 7 января. В то время, как депутаты собирались на заседании, возле здания парламента на митинг вышли активисты и выступили против отправки кыргызских солдат в Казахстан. Митинг активистов в Бишкеке возле Белого дома 6 января. Фото: Айдай Токоева / «Клооп» После этого в кабинете министров Кыргызстана попросили кыргызстанцев «отнестись к такому решению с полным пониманием и ответственностью». «Как близкий сосед и стратегический союзник Казахстана, Кыргызстан не имеет права отвергнуть призыв о помощи, поступивший от законных властей и выполнит свои обязательства в необходимой мере в рамках ОДКБ», — отметили власти. Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что если кыргызские военнослужащие отправятся в Казахстан, то «будут задействованы в обеспечении охраны объектов стратегического значения». «Особо отмечаем, что кыргызские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Казахстане», — подчеркнул Султанбаев. Митинги в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Касым-Жомарта Токаев делает обращение. Скрин с видео Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры. На фоне непрекращающихся протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Свое заявление он сделал после того, как в стране начал появляться интернет — власти отключали его почти на 7 часов 5 января и что все это время происходило в стране — неизвестно. Обращаясь к членам ОДКБ, Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также он заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали три страны — Армения (70 военных), Таджикистан (200 военных), Россия (3000 военных). Утром 6 января стало известно, что власти Казахстана начали так называемые «зачистки» по «ликвидации» зачинщиком митингов. Полиция Алматы сообщила, что были убиты десятки человек и назвала это «антитеррористической операцией». При этом власти Казахстана до сих пор не обнародовали точное количество убитых демонстрантов. Однако власти предоставляют точные цифры по погибшим полицейским — сейчас известно о 13 убитых правоохранителях.

