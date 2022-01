Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил главной Комитета нацбезопасности Казахстана Ермека Сагимбаева. Ранее КНБ возглавлял Карим Масимов, но Токаев снял его с должности. Ермек Сагынбаев пришел на пост с должности главы начальника Службы государственной охраны. Карим Масимов считается приближенным к Нурсултану Назарбаеву, его даже называли возможным преемником президента. Он был премьер-министром страны дважды. Промежуток в два года между премьерством он заполнил работой в должности руководителя администрации Назарбаева. С 2016 года возглавлял Комитет нацбезопасности Казахстана — самой могущественной спецслужбы страны, руководитель которой пользуется особым доверием президента. Токаев сменил главу КНБ после того, как занял поста главы Совета безопасности вместо первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаев. Последний возглавлял Совбез с момента ухода с должности главы страны. Все это происходит на фоне протестов в стране, которые не прекращаются со 2 января. Токаев заявил, что будет «действовать жестко» по отношению к демонстрантам, назвав их «террористами». Он обратился за помощью к главам государств ОДКБ для «преодоления террористической угрозы». Протесты начались Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на митинги в разных городах 4 января.Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Также президент ввел на территории страны режим чрезвычайного положения. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщают, что в городе разграблены самые больше торговые центры.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!