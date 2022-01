Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые выступил, как глава Совета безопасности. До 5 января Совбез возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Выступление Токаева на Совбезе транслировал телеканал «Хабар 24». Приводим слова Токаева: «Я возглавляю контртеррористический штаб. Статистика теракта, который учинили бандиты, настоящие террористы, нам хорошо известна. Они бесчинствуют в Алматы, других городах, захватывают здания и самое главное, захватывают помещения, где есть стрелковое оружие. Ведут бои с курсантами училищ, в настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантным подразделением Минобороны. Учитывая, что данные террористические банды являются, по сути дела, международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение можно и нужно рассматривать как акт агрессии, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии, безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому обращение к партнерам по ОДКБ считаю абсолютно уместным и своевременным. Думаю, что народ Казахстана поддержит это решение, вместе мы естественно победим. Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты. В частности в Алматы захвачен аэропорт, около пяти самолетов. Город подвергся разрушению, нападению, вандализму, жители Алматы стали жертвами нападения террористов, бандитов, поэтому наша обязанность принять все возможные действия для защиты нашего государства от внешней угрозы. Обращаюсь к гражданам Казахстана, к жителям городов, которые стали жертвами агрессии террористов, я хочу заверить вас в том, что сделаю все возможное как президент для защиты ваших интересов. Думаю, что мы вместе одержим победу. Главное сейчас защитить нашу страну, наших граждан», — заявил он. Ранее Токаев называл митингующих «бандитсвующими элементами» и «заговорщиками». Он пообещал «действовать жестко» по отношению к демонстрантам и ввел режим ЧП по все стране. Протесты в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить в городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщают, что в городе разграблены самые больше торговые центры.

