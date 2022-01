Участник пикета у Белого дома 6 января показал средний палец зампредседателя кабмина Эдилю Байсалову. В итоге участника акции 2002 года рождения доставили в отделение милиции по Первомайскому району. По данным ГУВД Бишкека, на молодого человека составили протокол по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках — документы в последующем будут направлены в суд. В пресс-службе также сообщили, что у молодого человека «было обнаружено вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом», которое направили на экспертизу. Ранее молодой человек не привлекался к ответственности. На задержание молодого человека отреагировал и Байсалов. «Ужас какой. У меня нет никаких претензий ни к кому. Это свобода слова! И лично меня #неколышет», — написал он в Twitter. Инцидент произошел 6 января у здания Белого дома во время протеста активистов, которые выступили против отправки военнослужащих Кыргызстана в Казахстан в составе сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Зампред кабмина Эдиль Байсалов шел на заседание парламента по ситуации в Казахстане, но его окружили митингующие и начали задавать вопросы. Отвечая на них, Байсалов сказал, что Кыргызстан всегда был полностью уверен, что власть Казахстана способна самостоятельно справиться с нынешней ситуацией. «Но когда сосед и ближний брат просит о помощи, нельзя отказывать. У нас есть твердое условие: если примут решение отправить миротворцев, то они не будут соприкасаться с гражданским населением», — заявил Байсалов. Далее, когда Байсалов собирался войти в Белый дом, один из активистов митинга показал ему средний палец. Байсалов зашел в здание парламента под слова: «Это внутреннее дело Казахстана». Митинги в Казахстане и ОДКБ Парламент Кыргызстана должен был собраться на внеочередное заседание. Главный вопрос, который должны были обсудить недавно избранные депутаты Жогорку Кенеша — будут ли кыргызские военные участвовать в кампании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Однако заседание не состоялось — не было кворума, так как часть депутатов в регионах из-за каникул. На фоне непрекращающихся протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Он сделал это заявление после того, как в стране начал появляться интернет — власти отключали его почти на 7 часов 5 января и что все это время происходило в стране — неизвестно. Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Уже 6 января власти страны начали так называемые «зачистки» по «ликвидации» зачинщиком митингов. Полиция Алматы сообщила, что были убиты десятки человек и назвала это «антитеррористической операцией». При этом власти Казахстана до сих пор не обнародовали точное количество убитых демонстрантов. Однако власти говорят точные цифры по погибшим полицейским — сейчас известно о 18 убитых правоохранителях. Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали три страны — Армения (70 военных), Таджикистан (200 военных), Россия (3000 военных).

