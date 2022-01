УВД Ошской области рассказало подробности убийства женщины, тело которой нашли в салоне автомобиля Hyundai Sonata 4 января. При осмотре её тела, милиционеры нашли на ее шее затянутый платок, а под ним красные следы. Убийство случилось в Кара-Суйском районе Ошской области. К милиционерам, которые несли службу на автодороге Бишкек-Ош подъехал мужчина на автомобиле «ДЭУ Тико». Он сообщил, что на повороте в машине ссорятся двое человек. Сотрудники милиции приехали на указанное место и увидели, как оттуда выезжает автомобиль марки Hyundai Sonata. Милиционеры поехали за машиной и при досмотре обнаружили на заднем сиденье автомобиля тело женщины. Водителя автомобиля жителя Кара-Суйского района М.А. 1983 года рождения задержали и водворили в ИВС. Позже выяснилось, что задержанный водитель автомобиля оказался мужем погибшей. В своих показаниях он рассказал, что погибшая была его второй женой. По его словам, они поругались 3 января. На следующий день он забрал жену из дома, и они на машине направились в сторону Оша. В районе села Фуркат между супругами произошла словесная перепалка. Подозреваемый рассказал, что когда он остановил машину в поле, женщина вышла из машины и ударила его кирпичом, а он ударил ее рукой по лицу несколько раз. После того, как женщина упала на землю, он задушил ее платком. Увидев, что супруга не двигается, он посадил ее на заднее сиденье и попытался уехать с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» Уголовного кодекса. Продолжается следствие. Кыргызстан — самая небезопасная страна для женщин в ЦА Согласно рейтингу Глобального индекса мира и безопасности женщин (WPS Index) Кыргызстан оказался самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии. Самыми опасными странами в мире для женщин стали Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан и Ирак. По данным Генпрокуратуры, за почти десять лет было возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где убитой была женщина. Подавляющее число этих убийств было совершено мужчинами – в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья и интимные партнеры, а фемицид является прямым следствием семейного насилия. Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства. Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие: кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, телефон: 0709710320;

кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, телефон: 0312512640;

ОО «Энсан — Диамонд» — Ош, улица Ленина, 205/105, телефон: 0772328960, 0322222965;

кризисный центр «Акылкарачач» — Ошская область, село Гульча, улица Набережная, 1, телефоны: 0555281423, 0776281423;

кризисный центр «Аруулан» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0776380777, 0322255608;

кризисный центр «Ак журок» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0550231329, 0322245976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан» — Ош, улица Ленина, 312/23, телефон: 0773843461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш» — Нарын, улица Кыргыза, 31/3, телефоны: 0700257890, 0352250270, 03522295047;

кризисный центр «Маана» при ОФ «Аялзат» — Талас, улица Тагайбаева, 274/2, телефоны: 0557484713, 0342255885;

кризисный центр «Жаныл Мырза» — Баткен, улица Сыдыкова, 3, телефон: 0777393077;

кризисный центр «Каниет» — Джалал-Абад, улица Б.Осмонова, 113, телефон: 0372255084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив» — Каракол, улица Абдрахманова, 105-14, телефоны: 0392251091, 0553835717;

кризисный центр «Алтынай» в Чолпон-Ате — 0709694550;

кризисный центр «Мээрман» в Караколе — 0706383637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая» в Караколе — 0702223535 (горячая линия), 0551733390.

