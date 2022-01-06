УВД Ошской области рассказало подробности убийства женщины, тело которой нашли в салоне автомобиля Hyundai Sonata 4 января. При осмотре её тела, милиционеры нашли на ее шее затянутый платок, а под ним красные следы.

Убийство случилось в Кара-Суйском районе Ошской области. К милиционерам, которые несли службу на автодороге Бишкек-Ош подъехал мужчина на автомобиле «ДЭУ Тико». Он сообщил, что на повороте в машине ссорятся двое человек. Сотрудники милиции приехали на указанное место и увидели, как оттуда выезжает автомобиль марки Hyundai Sonata. Милиционеры поехали за машиной и при досмотре обнаружили на заднем сиденье автомобиля тело женщины.

Водителя автомобиля жителя Кара-Суйского района М.А. 1983 года рождения задержали и водворили в ИВС.

Позже выяснилось, что задержанный водитель автомобиля оказался мужем погибшей. В своих показаниях он рассказал, что погибшая была его второй женой. По его словам, они поругались 3 января. На следующий день он забрал жену из дома, и они на машине направились в сторону Оша. В районе села Фуркат между супругами произошла словесная перепалка.

Подозреваемый рассказал, что когда он остановил машину в поле, женщина вышла из машины и ударила его кирпичом, а он ударил ее рукой по лицу несколько раз. После того, как женщина упала на землю, он задушил ее платком. Увидев, что супруга не двигается, он посадил ее на заднее сиденье и попытался уехать с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» Уголовного кодекса. Продолжается следствие.

Кыргызстан — самая небезопасная страна для женщин в ЦА

Согласно рейтингу Глобального индекса мира и безопасности женщин (WPS Index) Кыргызстан оказался самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.

Самыми опасными странами в мире для женщин стали Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан и Ирак.

По данным Генпрокуратуры, за почти десять лет было возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где убитой была женщина.

Подавляющее число этих убийств было совершено мужчинами – в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья и интимные партнеры, а фемицид является прямым следствием семейного насилия.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие: