В пресс-службе международного аэропорта «Манас» в Бишкеке опровергли информацию о прилете частных самолетов из Казахстана. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Алия Курбанова на своей странице в фейсбуке. Она назвала информацию о прилете частных самолетов «не соответствующей действительности». По словам Курбановой, за день до настоящего времени не было заявок и запросов на посадку в Бишкек из Казахстана. «Сегодня [5 января] только прилетел из Алматы пустой самолёт авиакомпании “Тез Джет”, который ранее выполнял чартерный рейс из Оша в Алматы. Что касается регулярных рейсов, то сегодняшний рейс Алматы — Бишкек — Алматы авиакомпании “Эйр Астана” был отменен», — сообщила она. Ранее в соцсетях стала распространяться информация о том, что частный самолет Тимура Кулибаева зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева направляется в Кыргызстан. Позже появилось сообщение о том, что в Кыргызстан направляется на этом самолете дочь Назарбаева — Динара. Издание factcheck.kg сообщило, что этот самолет направляется не в Кыргызстан, а в другую сторону. В Казахстане уже четвертый день в разных городах идут. Все началось с города Жанаозен в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить в городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Ночью 5 января власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Сам Токаев в своём обращении заявил, что «будет действовать жестко» в отношении митингующих.

