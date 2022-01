Пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана сообщила 6 января, что из Алматы начали эвакуировать кыргызстанцев через пункты пропуска на кыргызско-казахской границе. «По поручению МИД Генконсульство в Алматы организовало транспорт и оплатило все расходы эвакуации, в настоящее время граждане Кыргызстана направляются в КПП, где по пересечению границы их встретят сотрудники министерства», — сообщили в ведомстве. В МИД также напомнили, что гражданам Кыргызстана в Казахстане стоит избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания. А также не принимать участие в митингах. Кроме этого в Казахстане действуют представительства Кыргызстана, куда могут обратится соотечественники для консультаций. Консульская служба: +996 551 312 000 (номер горячей линии);

+996 555 007 626;

+996 708 52 21 37;

+996 707 989-895;

+996 709 983 465. Посольство Кыргызстана в Нур-Султане: +7 (776) 124-88-33;

+7 777 4733009. Генконсульство Кыргызстана в Алматы +7 777 8150072 Кайрат Жакыпов

+7 777 0371448 Гульзат Абдурасулова

+7 777 0275596 Жаркынай Сансызбаева

+7 775 4634295 Медер Сапаралиев. Протесты в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на митинги в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщают, что в городе разграблены самые больше торговые центры. После того, как президент Казахстана обратился за помощью к ОДКБ, это начали обсуждать российские пропагандисты, высмеивая независимость постсоветских стран и предлагая ввести в Казахстане пророссийскую политику.

