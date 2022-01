Площадь Республики в Алматы «расчищена от преступных группировок», а все здания госорганов находятся под контролем силовиков. Об этом вечером 6 января написали казахстанские СМИ со ссылкой на МВД страны. При этом до сих неизвестно об убитых или пострадавших со стороны протестующих. Но ряд местных СМИ сообщают, что на площади в Алматы был убит как минимум один демонстрант. Власти называют свои действия «зачистками» или «антитеррористической операцией». Площадь Республики в Алматы 5 января. Фото: Vlast.kz Информация от МВД Казахстана Informburo.kz в 21:32 часов со ссылкой на МВД Казахстана написало, что «Площадь Республики в Алматы расчищена от преступных группировок». Позже в МВД сообщили, что «наиболее сложная обстановка» среди всех регионов страны остаётся в Алматы. По данным ведомства, в Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанского областях обстановка остаётся стабильной. «В регионах выставлены блокпосты, ведётся задержание нарушителей правопорядка, установление и задержание преступников, а в случае вооруженного сопротивления о законных требованиях сложить оружие, их уничтожение», — приводит сообщение МВД Vlast.kz. Кроме того, издание в 22:23 часов сообщило, что бывшую резиденцию президента, акимат города Алматы и другие здания госорганов «освободили сразу после площади Республики». Vlast.kz со ссылкой на МВД Казахстана в 17:49 часов написало, что полицейские в Алматы задерживают демонстрантов и отбивают здания. В пресс-службе МВД журналистам издания тогда заявили, что против митингующих «применяют оружие — это во время ЧП положено». Также в пресс-службе посетовали, что демонстранты «прикрываются женщинами и детьми», что «затрудняет работу» полицейских. Стрельба на площади в Алматы Российское информагентство ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в 18:54 часов сообщило, что в Алматы началась сильная стрельба и слышны взрывы. По их данным, военные тогда потребовали от протестующих покинуть площадь Республики города и «предупредили об открытии огня». «Стрельба на площади Республики в Алматы продолжается, военные ведут огонь», — писал ТАСС в 19:30 часов. До этого Sputnik Казахстан сообщал, что на площади Республики в Алматы остается 250-300 человек. «Журналист одного из казахстанских СМИ получил ранение в ногу», — написало издание в 20:26. Казахстанское бюро «Радио Свобода» со ссылкой на журналиста Ануара Даниярова, который тогда находился на площади, в 20:53 написало, что там погиб как минимум один человек. По данным издания, погибшему от 18-20 лет, он получил ранение в лёгкие и скончался по дороге в больницу. Кроме того, в результате взрыва гранаты ранения получили пять человек. «В 18:43 по местному времени со стороны проспекта Назарбаева подошла бронетехника и открыла огонь из автоматов», — сообщило издание. Журналистам «Радио Свобода» активистка Айгерим Тулеужанова рассказала, что большинство вышедших на площадь составляла безоружная молодежь. «Протестующие требовали создания специального кризисного штаба, отказ от ввода военнослужащих ОДКБ, отставки правительства, формирования временного правительства во главе с представителем гражданского общества и формирования отрядов ополчения для защиты населения от провокаторов-мародеров», — пишет издание. Журналисты издания Vlast.kz также поговорили с одним из активистов, который был у здания акимата Алматы около 17:00. Активист сообщил, что стал свидетелем стрельбы в мирных протестующих и гибели некоторых из них. «Я живу рядом с Новой площадью. Сегодня ближе к вечеру я вышел в магазин и обратил внимание на людей, убирающих мусор. Я подошёл к ним поговорить, и в это время приехали другие активисты. У них были тканевые транспаранты, на которых было написано: “Токаев, уводи войска [ОДКБ], мы – мирный народ”, и “Мы — жители Алматы, мы не террористы”. Примерно до 18:30 мы растягивали ткани с надписями, скандировали лозунги и делали фотографии. В это время на площади были только мирные демонстранты, не было даже полиции и военных», — рассказал активист. По его словам, стрельба началась с наступлением темноты. «Потом начало темнеть, у меня сел телефон, и я зашёл домой взять зарядку. В этот момент начались взрывы и стрельба. Люди начали убегать с площади и возле моего подъезда собралась группа. С собой активисты вели молодого парня, который был ранен. Они вынуждены были оставить его и разбежаться, потому что в них стали стрелять. Когда я и активисты вновь подошли к парню, он уже не дышал. Мы пытались вызвать скорую, но нам отказали из-за отсутствия машин. Вместо этого предложили довезти его самостоятельно, но это было невозможно. Тело парня до сих пор лежит на площади. Мы видели, что были убиты еще несколько ребят. Сначала в активистов стреляли холостыми патронами, но после небольшой паузы стали стрелять боевыми. К этому моменту стрельба возле здания акимата все ещё продолжается», — сказал он. Издание Orda.kz сообщило, что под обстрел попала съёмочная группа телеканала «Алматы» в районе резиденции президента. «Погиб водитель авто. Журналисту раздробило несколько пальцев, его госпитализировали», — пишут журналисты. Власти города в ночь на 6 января начали разгонять демонстрантов и назвали это «антитеррористической» спецоперацией. До этого президент Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «бандитами и настоящими террористами». Днём 6 января пресс-секретарь Департамента полиции города Салтанат Азирбек сообщила, что в результате «антитеррористической» спецоперации «ликвидированы десятки» человек и их личности «устанавливаются». Скорее всего, под словом «ликвидированы» подразумевается убийство демонстрантов — примечание «Клоопа». Уже вечером 6 января в МВД изданию Vlast.kz заявили, что «среди террористов и задержанных нет данных по погибшим». По данным ведомства, в Алматы задержаны 2 298 человек. «Почти 1000 пострадавших обратились в больницу, 378 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации», — писало Vlast.kz в 17:49. Власти Казахстана до сих пор не обнародовали точное количество убитых и пострадавших демонстрантов. Однако власти предоставляют точные цифры по погибшим полицейским — сейчас известно о как минимум 18 убитых правоохранителях. Также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Митинги в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры. На фоне непрекращающихся протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Свое заявление он сделал после того, как в стране начал появляться интернет — власти отключали его почти на 7 часов 5 января и что все это время происходило в стране — неизвестно. Обращаясь к членам ОДКБ, Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также он заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали три страны — Армения (70 военных), Таджикистан (200 военных), Россия (3000 военных). Кыргызстан пока не принял решения отправить военнослужащих в Казахстан, но на этом настаивает кабмин и президент. Окончательное решение должен принять Жогорку Кенеш 7 января. Читать по теме: Садыр Жапаров попросил депутатов не выступать против отправки кыргызских военнослужащих в Казахстан

