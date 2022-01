Иллюстрация: Татьяна Зеленская. Художница Татьяна Зеленская опубликовала на своей странице в фейсбуке иллюстрацию, посвященную событиям в Казахстане. На ней изображены горящие объекты, а рука с флагом Кыргызстана стоит на пути теней солдатов. «Против отправки кыргызских войск в Казахстан! #НЕТ_ОДКБ», — подписала иллюстрацию художника. Ранее десятки активистов в Бишкеке у здания Жогорку Кенеша провели митинг против отправки военнослужащих Кыргызстана в Казахстан в составе миротворцев ОДКБ. Активисты заявили, что и Кыргызстан, и Казахстан — независимые государства, а ОДКБ, по мнению некоторых участников акции — «проект Владимира Путина». Митинги в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры. Обращение в ОДКБ На фоне непрекращающихся протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Он сделал это заявление после того, как в стране начал появляться интернет — власти отключали его почти на 7 часов 5 января и что все это время происходило в стране — неизвестно. Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что организация, в которую входит в том числе Кыргызстан, направит свои миротворческие силы в Казахстан. Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пока три страны — Армения (70 военных), Таджикистан (200 военных), Россия (3000 военных). Кыргызстан пока не принял окончательного решения об отправке военнослужащих в Казахстан, но на этом настаивает кабмин и президент. Окончательное решение Жогорку Кенеш должен принять 7 января. Читать по теме: Садыр Жапаров попросил депутатов не выступать против отправки кыргызских военнослужащих в Казахстан

