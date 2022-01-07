Депутаты Жогорку Кенеша дали согласие на отправку военнослужащих Кыргызстана в составе миротворческих сил ОДКБ в соседний Казахстан. Такое решение приняли на закрытом заседании 7 января.
По словам депутата Дастана Бекешева, решение смогли принять со второй попытки (ставили на переголосование) так как в первый раз не набралось достаточно голосов. В итоге 69 парламентариев проголосовали «за», 7 — «против».
«В постановлении Жогорку Кенеша написано, что мы [Кыргызстан] направляем наши миротворческие силы — 150 наших солдатов на ограниченный срок. Но, какой срок это уже скажет непосредственно командование Казахстана. Там выдадут дислоцирование, куда направят наши миротворческие части», — сообщил он в своём телеграм-канале.
Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, который возглавляет штаб по реагированию на ситуацию в Казахстане, рассказал, что в Казахстан направят личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей.
По его словам, пока неизвестно, какие объекты будут охранять военные из Кыргызстана, но «они получат соответствующие инструкции по мерам безопасности». Ташиев также отметил, что военные не будут стрелять в граждан и участвовать в митингах, а займутся охраной стратегических объектов.
До этого глава ГКНБ ответил на ряд вопросов депутатов, которые выступали против отправки войск.
Так, на заседании депутат Дастан Бекешев сказал, что понял бы отправку войск, если бы Казахстану угрожало что-то извне. Он привел пример на кыргызских реалиях.
«Представляете, если бы в октябре 2020 года Сооронбай Жээнбеков попросил бы ОДКБ вмешаться в наши политические процессы. Всех своих противников назвал бы террористами. Такой же риск мог же быть тоже, к сожалению», — сказал он.
«Конечно, все это зависит от политической ситуации», — ответил Ташиев.
Пока депутаты обсуждали и принимали решение, возле здания парламента десятки активистов вышли на пикет и выступили против отправки кыргызских военнослужащих в соседнюю страну.
Обращение в ОДКБ
На фоне непрекращающихся протестов в стране, которые начались 2 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы».
Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также
Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим.
Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит свои миротворческие силы в Казахстан.
Ранее сообщалось, что свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пока три страны — Армения, Таджикистан и Россия. По словам Ташиева, Армения приняла решение направить от 100 до 300 военнослужащих, Россия — 1400, Беларусь — 300, а Таджикистан — от 100 до 200.
Митинги в Казахстане
Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ.
Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января.
Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»).
В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев.
Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар.
Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры.
6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. К вечеру казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. Точное количество погибших со стороны гражданских не разглашается властями страны.
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