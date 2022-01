Депутаты Жогорку Кенеша дали согласие на отправку военнослужащих Кыргызстана в составе миротворческих сил ОДКБ в соседний Казахстан. Такое решение приняли на закрытом заседании 7 января. По словам депутата Дастана Бекешева, решение смогли принять со второй попытки (ставили на переголосование) так как в первый раз не набралось достаточно голосов. В итоге 69 парламентариев проголосовали «за», 7 — «против». Парламент принял решение о введении миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан. Первое голосование 55 за, 11 против (не прошло, нужен 61 голос) но некоторые попросили поставить ещё раз на голосование, на второй раз 69 за, против 7 (прошло). — Дастан Бекешев (@bekeshev) January 7, 2022 «В постановлении Жогорку Кенеша написано, что мы [Кыргызстан] направляем наши миротворческие силы — 150 наших солдатов на ограниченный срок. Но, какой срок это уже скажет непосредственно командование Казахстана. Там выдадут дислоцирование, куда направят наши миротворческие части», — сообщил он в своём телеграм-канале. Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, который возглавляет штаб по реагированию на ситуацию в Казахстане, рассказал, что в Казахстан направят личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. По его словам, пока неизвестно, какие объекты будут охранять военные из Кыргызстана, но «они получат соответствующие инструкции по мерам безопасности». Ташиев также отметил, что военные не будут стрелять в граждан и участвовать в митингах, а займутся охраной стратегических объектов. Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании 7 января. Скриншот с видео. До этого глава ГКНБ ответил на ряд вопросов депутатов, которые выступали против отправки войск. Так, на заседании депутат Дастан Бекешев сказал, что понял бы отправку войск, если бы Казахстану угрожало что-то извне. Он привел пример на кыргызских реалиях. «Представляете, если бы в октябре 2020 года Сооронбай Жээнбеков попросил бы ОДКБ вмешаться в наши политические процессы. Всех своих противников назвал бы террористами. Такой же риск мог же быть тоже, к сожалению», — сказал он. «Конечно, все это зависит от политической ситуации», — ответил Ташиев. Пока депутаты обсуждали и принимали решение, возле здания парламента десятки активистов вышли на пикет и выступили против отправки кыргызских военнослужащих в соседнюю страну. Обращение в ОДКБ На фоне непрекращающихся протестов в стране, которые начались 2 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Касым-Жомарт Токаев делает обращение. Скриншот с видео Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит свои миротворческие силы в Казахстан. Ранее сообщалось, что свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пока три страны — Армения, Таджикистан и Россия. По словам Ташиева, Армения приняла решение направить от 100 до 300 военнослужащих, Россия — 1400, Беларусь — 300, а Таджикистан — от 100 до 200. Митинги в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры. 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. К вечеру казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. Точное количество погибших со стороны гражданских не разглашается властями страны. Читать по теме: Власти Алматы заявили о расчистке площади Республики, журналисты сообщают об убитых демонстрантах

