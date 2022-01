О том, что 7 января около 10 часов утра в центре Алматы якобы находился кыргызский воздушный десант сообщил телеканал «Дождь». Позже стало известно, что корреспондент ошибся. «Дождь» сообщил, что их корреспондент с места событий приехал в Алматы около 10:30 и увидел в центре города кыргызский воздушный десант, а на улицах большое количество сгоревших автомобилей — гражданских и военных машин. Корреспондент говорил, что столкновения сместились из центра города на окраины и в Алматинскую область, однако периодически стрельба слышна и в других районах, а повсюду лежат гильзы. «Что касается убитых — в реальности это абсолютный ужас. В городе находятся простреленные автомобили с трупами», — сказал он. Он также заявил, что людям на окраинах негде купить продукты, и единственный вариант найти еду — это мародерство. «Люди в основном несут продукты — только то, что им нужно, чтобы питаться», — сказал корреспондент. Кыргызский паблик «Сейчас KG» уличил СМИ в дезинформации, потому что решение отправить военных в Казахстан официально приняли только днем 7 января — и «Дождь» отреагировал. Вскоре корреспондент снова вышел в эфир и рассказал, что оговорился — потому что в тот момент вокруг него была напряженная ситуация. Спецназ был казахским. Кыргызов отправляют в Казахстан Депутаты Жогорку Кенеша приняли решение отправить кыргызских военнослужащих в составе ОДКБ в Казахстан лишь в час дня 7 января. «Беларусские солдаты уже там, российские там. Армянские уже загружены. Наши войска уже подготовлены. Гарантировать ничего мы не можем, выйдем живые или нет. Мы военные люди. Если военная коалиция выполняет международные договора, мы тоже должны выполнить. Сейчас уже Таджикистан готов. А в Канте два самолета стоят, наши военные уже готовы и ждут», — говорил на заседании генерал Бактыбек Бекболотов. Согласие на отправку военнослужащих Кыргызстана в составе миротворческих сил ОДКБ в соседний Казахстан депутаты дали 7 января на закрытом заседании. 69 парламентариев проголосовали «за», 7 — «против». Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, который возглавляет штаб по реагированию на ситуацию в Казахстане, рассказал, что в Казахстан направят личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. Он говорил, что неизвестно какие объекты будут охранять военные из Кыргызстана. Ташиев отметил, что военные не будут стрелять в граждан и участвовать в митингах, а займутся охраной стратегических объектов. При этом гарантии давать он отказался. «Меры безопасности они будут принимать — это естественно. Но никому ничего гарантировать не возможно здесь. Эта ситуация такая неординарная, впервые мы принимаем такие решения», — сказал Ташиев. По словам генерала Бекболотова, в Казахстан отправят спецподразделение «Скорпион». «Туда едет спецподразделение «Скорпион». Ни одного солдата, только офицеры, прапорщики и контрактники. Они подготовлены. Отправим сразу же после указа президента двумя бортами. На первом — личный состав, на втором — военная техника», — сказал Бактыбек Бекболотов. Это элитное формирование вооружённых сил. В 1999 и 2000 годах бойцы «Скорпиона» боролись с боевиками в Баткенской области.

