Зампредседателя кабмина по социальным вопросам Эдиль Байсалов считает, что нужно отрегулировать митинги возле Белого дома, чтобы обеспечить безопасность депутатов парламента. Об этом он сообщил в Twitter. «Мы должны принять меры, чтобы обеспечить безопасность депутатов Жогорку Кенеша и отрегулировать такого рода митинги(!) у дверей парламента. Даже пикет пусть на тротуаре будет, но не на ступенях. А митинг с выступлениями пусть за дорогой», — считает Байсалов. На видео, которое Байсалов прикрепил в качестве примера, митингуют кыргызстанцы против отправки военнослужащих из Кыргызстана в составе ОДКБ. «Средний палец Эдилю Байсалову» Митинги и протесты возле парламента происходят довольно часто, но о безопасности депутатов Эдиль Байсалов задумался почему-то только сейчас. Это случилось на фоне того, что 6 января один из участников пикета у Белого дома против отправки военнослужащих Кыргызстана в Казахстан по линии ОДКБ, показал Байсалову средний палец. Байсалов шел на заседание парламента по ситуации в Казахстане, но его окружили митингующие и начали задавать вопросы. Отвечая на них, Байсалов сказал, что когда сосед и ближний брат просит о помощи, нельзя отказывать. Далее, когда он собирался войти в Белый дом, один из активистов митинга показал ему средний палец. В итоге участника акции 2002 года рождения доставили в отделение милиции по Первомайскому району. По данным ГУВД Бишкека, на молодого человека составили протокол по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках — документы в последующем будут направлены в суд. В пресс-службе также сообщили, что у молодого человека «было обнаружено вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом», которое направили на экспертизу. Ранее молодой человек не привлекался к ответственности. На задержание молодого человека отреагировал и Байсалов. «Ужас какой. У меня нет никаких претензий ни к кому. Это свобода слова! И лично меня #неколышет», — написал он в Twitter. Митинги в Казахстане и помощь ОДКБ Митинги в соседнем Казахстане начались в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ 2 января 2022 года. В течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. На фоне непрекращающихся протестов в стране, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Тогда Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пока три страны — Армения (70 военных), Таджикистан (200 военных), Россия (3000 военных). В Алматы и других городах страны начались операции, которые власти назвали «зачистками» или «антитеррористической операцией». Депутаты Жогорку Кенеша тоже согласились направить военнослужащих из Кыргызстана в Казахстан. Но решение смогли принять только со второй попытки. Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, который возглавляет штаб по реагированию на ситуацию в Казахстане, рассказал, что в Казахстан направят личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!