Пресс-служба Центральной избирательной комиссии 7 января сообщила, что Элнура Алканова выдвинула свою кандидатуру на выборы в Жогорку Кенеш по Свердловскому одномандатному округу Бишкека.

Кроме Алкановой, в этом округе также выдвинули свои кандидатуры еще десять человек.

Повторные выборы в парламент по Первомайскому и Свердловскому избирательным округам Бишкека ЦИК назначила на 27 февраля 2022 года. В этих районах назначили повторные выборы, так как 28 ноября там победил кандидат «Против всех».

Алканова и клан Матраимовых

Алканова уже пыталась стать депутатом Жогорку Кенеша на октябрьских выборах в 2020 году. Тогда она выдвигалась в списке партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывали с влиятельным кланом Матраимовых.

Алканова активно освещала деятельность благотворительного фонда семьи Матраимовых, а обвинила расследователя Али Токтакунова в публикации фейковых документов и манипуляции. Алканова — бывшая журналистка «Клоопа» и «Азаттыка», сотрудничала с «Ферганой», OCCRP и «Пятым каналом». Когда-то она сама делала расследования об имуществе Райымбека Матраимова для «Азаттыка».

Однако с 2019 года она переключилась на контрасследования на материалы «Азаттыка» о связи Матраимовых с выводом 700 миллионов долларов из Кыргызстана. В 2020 году Алканова призналась, что сотрудничает с фондом Матраимовых и помогает им закупать тесты на коронавирус. Позже она была объявлена кандидаткой в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан».

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Затем расследователь Болот Темиров обнаружил у Алкановой дорогостоящую недвижимость и связал ее приобретение с тем, что журналистка начала сотрудничать с Матраимовыми. Однако Алканова опровергает, что недвижимость была приобретена с помощью этой семьи.

По ее словам, офис в Бишкеке покупал ее отец, одну квартиру она покупала в кредит, а еще одну квартиру купила за деньги, которые получила в качестве премии за журналистское расследование. По ее словам, первый транш этой премии составил 125 тысяч долларов.

Кроме этого пока шел суд в отношении Райымбека Матраимова, который признал вину в коррупции, Алканова не раз выступала в защиту Матраимова и даже устраивала митинги в его поддержку.