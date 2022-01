Пресс-служба Госпограничной службы 7 января сообщила, что по инициативе Казахстана временно закрыты пункты пропуска на границе двух стран «Кен-Булун — Автодорожный» и «Токмок — Автодорожный» Чуйской области. Как пояснили в ведомстве, казахская сторона закрыла пункты пропуска «в связи с неисправностью Единой информационной системы». «Остальные пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы: “Ак-Жол — Автодорожный”, “Ак-Тилек — Автодорожный”, “Чалдыбар — Автодорожный” в Чуйской области, “Чон-Капка — Автодорожный” в Таласской области и “Каркыра — Автодорожный” в Иссык-Кульской области продолжают работать в обычном режиме», — отметили в погранслужбе. В службе добавили, что скоплений людей и транспорта на границе с Казахстаном нет. Обстановка на кыргызско-казахской границе на 7 января 2022 стабильная. Пункты пропуска были закрыты на фоне продолжающихся митингов, которые идут в Казахстане со 2 января 2022 года. Митинги в соседней стране начались в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. На фоне непрекращающихся протестов в стране, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Тогда Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пока три страны — Армения (70 военных), Таджикистан (200 военных), Россия (3000 военных). После этого заявления в Алматы и других городах страны начались операции, которые власти назвали «зачистками» или «антитеррористической операцией».

