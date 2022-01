Глава Центра инициативной молодежи Аскар Алмаз уулу в своем Instgram 7 января сообщил, что активисты из Кыргызстана начали сбор гуманитарной помощи для отправки в Казахстан. «Пока наши политики соревнуются в том, кто больше скажет слово гумпомощь, мы — молодежь Кыргызстана — уже начали загружать гуманитарную помощь и завтра выйдем в Казахстан». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Потенциальный политик 🇰🇬 (@askar_almazowich) По информации издания «Акипресс», волонтеры уже успели собрать 15 тысяч булок хлеба, 15 тысяч литров молока и пять тысяч литров кефира в литровых упаковках. Ранее кыргызстанцы уже помогли казахстанцам в московском аэропорту Домодедово, которые не смогли вылететь к себе на родину. В интервью «Осторожно, новости» казахстанцы рассказали, что не могут вернуться домой, потому что их рейсы были перенесены или отменены, а власти, авиакомпании и дипмиссии не могут им помочь. «Представитель [авиакомпани] отвечает нам: “а что я сделаю, я ниче не сделаю. Казахстан закрыл границы, Казахстан не может принимать», — говорят казахстанцы в аэропорту. Кроме проблем с авиасообщением, из-за ограничений, введенных властями Казахстана, в стране уже несколько дней отключается интернет и мобильная связь. Казахские СМИ также ранее сообщали об очередях в продуктовые магазины Алматы и других городов. Помимо этого в телеграме появились каналы, в котором кыргызстанцы и казахстанцы договариваются о возможности остановиться в Кыргызстане в безопасном месте. Митинги в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ 2 января 2022 года. В последующие несколько дней на митинги стали выходить жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. На фоне непрекращающихся протестов в стране, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Ранее сообщалось, что свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пока три страны — Армения (70 военных), Таджикистан (200 военных), Россия (3000 военных). Тем временем депутаты Жогорку Кенеша дали согласие на отправку военнослужащих Кыргызстана в рамках миротворческих сил ОДКБ в соседний Казахстан. Такое решение приняли на закрытом заседании 7 января. Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, который возглавляет штаб по реагированию на ситуацию в Казахстане, рассказал, что в Казахстан направят личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. Кроме этого во время обращения он назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. После этого заявления в Алматы и других городах страны начались операции, которые власти назвали «зачистками» или «антитеррористической операцией». МВД Казахстана позже сообщило, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. Между тем местные СМИ также сообщили, что силовики открывали огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты.

