Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев написал в своем фейсбуке о причинах отправки кыргызстанцев в Казахстан. Ранее, на заседании парламента, он в основном ссылался на то, что отправить кыргызстанцев нужно потому, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев об этом попросил ОДКБ, а Кыргызстан — член этого объединения. Но в своем посте глава кыргызской спецслужбы заявил, что ему «больно смотреть на эту разруху». «Я хотел бы разъяснить сегодняшнею ситуацию, мне больно смотреть на эту разруху, мы прошли через это. Как мы можем допускать мародёрство и убийства деструктивными элементами мирных граждан, грабеж бизнеса? Кто мы будем, если молча наблюдать будем в стороне, когда все встанет в мирное русло, тогда они сами разберутся. Сейчас, когда большинство сознательных граждан хотят мира и братская страна просит помощи, с нашей стороны было бы неправильно стоять в стороне. Мы за мир и стабильность в регионе. Я понимаю всех граждан своей страны, все мы переживаем, я верю, что все поймут меня правильно. Я тоже человек и очень переживаю, но сейчас нужно действовать быстро и оперативно…», — сказал он и напомнил, что для этого выписался из больницы, так и не излечившись от пневмонии. На заседании парламента Камчыбек Ташиев был менее понимающим — и обвинил депутатов, которые выступали против отправки кыргызстанцев, в пиаре. Он настаивал на отправке из-за регламента ОДКБ, хотя депутаты предлагали альтернативы, ссылаясь на то же соглашение. Ташиев даже упомянул, что Казахстан закрывает границы и это повлияет на доставку продуктов в Кыргызстан — правда после сказал, что кыргызстанцев отправят туда, конечно же, не по этой причине. «Вы не думайте, это не значит, что если мы не отправим людей, нам посты закроют. Нет. Но им тяжело и мы должны помочь», — сказал Ташиев. Некоторые депутаты отмечали, что ОДКБ должен отправить войска при внешней агрессии — но ее нет. Они спрашивали, есть ли доказательства того, что бороться введенные войска будут именно с террористами. Тогда глава ГКНБ ответил, что Казахстан самостоятельно решит, где террористы, а где их нет. «Это их внутренние дела, решать кто террорист, а кто не террорист. Они решат сами. А мы должны действовать согласно регламенту ОДКБ», — настоял Ташиев. Он также предложил провести закрытое заседание — по его итогам депутаты все-таки согласились на отправку кыргызстанцев в Казахстан. Так как депутаты согласились, в Казахстан направят личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. Пока неизвестно, какие объекты будут охранять военные из Кыргызстана, но, по словам Ташиева, «они получат соответствующие инструкции по мерам безопасности». «Что нам выделят, то и будем охранять. А выбирать нам не стоит. Военная помощь, гуманитарная помощь тоже рассматривается», — сказал Ташиев. Он также отметил, что военные не будут стрелять в граждан и участвовать в митингах. Гарантии безопасности этих солдат никто не дает. «Ситуация тяжелая, есть риски. Никто гарантий дать не может — буду говорить прямо», — рассказал Ташиев. Похожую информацию озвучил и генерал Бактыбек Бекболотов. «Наши войска уже подготовлены. Гарантировать ничего мы не можем, выйдем живые или нет. Мы военные люди. Если военная коалиция выполняет международные договора, мы тоже должны выполнить», — сказал военный.

