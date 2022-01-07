С 3 января всего за сутки протесты не без помощи соцсетей распространились с запада на всю страну. Это тоже было предсказуемо – например, антикитайские протесты осенью 2019 года начались на приграничных с Китаем областях, но быстро разошлись по всей стране, причем к антикитайским лозунгам вскоре добавились политические. Так и сейчас газовые бунты в традиционно неспокойной Мангистауской области оказались лишь поводом для общенационального взрыва недовольства.

Коренная причина протестов в том, что за последние два года материальное положение значительной части казахского общества заметно ухудшилось. Достаточно посмотреть на официальные цифры инфляции: в 2020-м она составила 7,5%, а в 2021-м разогналась уже до 8,9%. Продовольственная инфляция еще выше: 11,3% в 2020-м и 10,9% за первые 11 месяцев прошлого года. Также в 2020 году рекордным стал объем кредитов, взятых физлицами: по сравнению с допандемийным 2019 годом закредитованность населения выросла в 2020-м на 12,3%.

Пандемия ударила по рынку труда. По данным экспресс-обзора ЕАЭС, число только официально зарегистрированных безработных за 2021 год выросло на 12%. Хуже всего дела у внутренних мигрантов – в основном молодых мужчин (средний возраст населения в Казахстане – менее 32 лет), приехавших из провинции на заработки в крупные города. Многие из них из-за жестких локдаунов лишились значительной части доходов. Одновременно падение цен на нефть в первой половине 2020-го снизило доходы бюджета, так что возможности правительства залить тлеющее недовольство деньгами тоже были ограничены.

Главное направление для внутренних мигрантов в Казахстане, помимо столицы Нур-Султана, – это Алматы. Поэтому неудивительно, что именно она стала центром протестов. Кроме того, у города и раньше была протестная репутация – здесь много либерально настроенных студентов и гораздо меньше априори лояльных режиму горожан, чем в Нур-Султане, городе чиновников, силовиков и сотрудников госкомпаний. С 2018 года до июня 2021-го в Казахстане прошло более 1300 акций, и большинство из них как раз в Алматы. Помимо протестов, по мере наплыва приезжих в городе росла преступность – за десять лет (2007–2017) количество зарегистрированных в Алматы преступлений выросло в четыре раза.

Вероятно, именно большое количество озлобленных молодых мужчин, которым особо нечего терять, объясняет быструю радикализацию протеста и переход к насилию. Пока президент Токаев обращался к жанаозенцам и обещал решить их проблемы, в Алматы росло напряжение. По городу то тут, то там шли потасовки силовиков с толпой, появились мародеры – видимо, в основном бедные и разъяренные молодые приезжие.