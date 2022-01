Казахстан в одностороннем порядке временно закрыл 5 из 7 пунктов пропуска на кыргызско-казахской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана 7 января. По их данным,такое решение приняли в связи с неисправностью Единой информационной системы Казахстана. Так временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов на КПП «Ак-Жол — Автодорожный», «Ак-Тилек — Автодорожный», «Каркыра — Автодорожный», «Кен-Булун — Автодорожный» и «Токмок — Автодорожный». КПП «Ак-Тилек — Автодорожный». Фото: КНИА «Кабар» Дефицита не будет? Ранее на заседании парламента 7 января, где обсуждали вопрос отправки кыргызских военнослужащих в соседний Казахстан в составе миротворцев ОДКБ, глава ГКНБ затронул тему продуктов питания поступающих из соседней страны. Он просил депутатов поддержать решение об отправке в Казахстан миротворцев, чтобы нам не закрывали границу. «Для граждан, для грузов — полностью [пункты пропуска закрыты]. Пусть завтра тогда Айдарбеков [депутат Чынгыз Айдарбеков] народу отвечает, почему к нам не приходит мука. Когда завтра цена за один мешок муки повысится до 10 тысяч [сомов], а 1 литр бензина до 100 сомов. Мы же должны думать о государстве. Мы же не с улицы пришли и просим вас [принять решение об отправке солдат]. Мы решаем не для нас, а ради вас, государства, общества. Вы, уважаемые депутаты, как новоизбранные депутаты должны взять ответственность. Завтра же, не Нуржигит Кадырбеков будет отвечать, а будет сидеть у себя в кресле говоря, что боится крови. Поэтому […] сейчас не время заниматься пиаром, если закроются все границы, и в Кыргызстан перестанут поступать товары, в том числе мука, депутаты будут за это отвечать или сами будут завозить муку? Вы должны взять на себя ответственность», — заявил Ташиев депутатам, призывая их дать согласие направить в Казахстан военнослужащих. Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании 7 января. Скриншот с видео. После этого пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что на сегодняшний день в стране «имеются достаточные запасы социально-значимых продуктов и горюче-смазочных материалов». «Призываем граждан не опасаться возможного дефицита или резкого удорожания указанных продуктов», — обратился он. Султанбаев подчеркнул, что по линии дипломатических ведомств двух стран «проводится работа с обеих сторон по скорейшему возобновлению функционирования пунктов пропуска». «Полная стабилизация общественно-политической ситуации в Казахстане, будет основой для полноценной нормализации торгово-экономических связей», — сообщил он. В итоге решение об отправке наших военнослужащих депутаты поддержали. Какие КПП работают? По данным Погранслужбы Кыргызстана, продолжают работать пункты пропуска «Чалдыбар — Автодорожный» в Чуйской области и «Чон-Капка — Автодорожный» в Таласской области. «При этом граждане Казахстана, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать [на родину] через пункты пропуска “Ак-Жол — Автодорожный”, “Ак-Тилек — Автодорожный”, “Каркыра — Автодорожный”. Граждане Кыргызстана, находящиеся на территории Казахстана, могут вернуться [на родину] только через пункты пропуска “Чалдыбар — Автодорожный” и Чон-Капка — Автодорожный”», — добавили в ведомстве. В Погранслужбе сообщили, что транзитный проезд через территорию Казахстана в третьи страны временно запрещен. По их данным, на обстановка на на кыргызско-казахской границе на 14:00 7 января «стабильная», скоплений людей и транспорта на КПП нет. Митинги в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры. На фоне непрекращающихся протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Свое заявление он сделал после того, как в стране начал появляться интернет — власти отключали его почти на 7 часов 5 января и что все это время происходило в стране — неизвестно. Обращаясь к членам ОДКБ, Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также он заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Алматы 5 января. Фото: Vласть.kz Бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры. 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. К вечеру казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. По данным МВД Казахстана на утро 7 января, по стране убиты как минимум 26 протестующих, 18 ранены, а задержанных более 3 тысяч. Однако, количество погибших и пострадавших со стороны гражданских может быть больше. Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пять стран Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь и Россия. Известно, что Армения приняла решение направить от 100 до 300 военнослужащих, Россия — 1400, Беларусь — 300, Кыргызстан — 150, а Таджикистан — от 100 до 200.

