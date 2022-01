В Бишкеке 7 января у здания парламента прошел мирный митинг гражданских активистов, которые высказались против ввода войск Кыргызстана в Казахстан по просьбе казахского главы Касыма-Жомарта Токаева. Митинг у белого дома против ввода войск Кыргызстана в Казахстан. Фото: Клооп Митинг у белого дома против ввода войск Кыргызстана в Казахстан. Фото: Клооп Митинг у белого дома против ввода войск Кыргызстана в Казахстан. Фото: Клооп Митинг у белого дома против ввода войск Кыргызстана в Казахстан. Фото: Клооп Митинг прошел на фоне заседания Жогорку Кенеша, где в итоге депутаты приняли решение послать миротворческие войска в Казахстан по просьбе Токаева. На заседании глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в соседнюю страну направлят 150 военных, 8 единиц бронетехники и 11 авто. Читать еще: Депутаты Жогорку Кенеша дали согласие на отправку кыргызских военнослужащих в Казахстан До того как депутаты приняли окнчательное решение заседние парламента было открытым, однако позже Ташиев попросил провести обсуждение в закрытом режиме, после которого депутаты проголосовали за отправку военных. Ташиев добавил, что пока неизвестно, какие объекты будут охранять военные из Кыргызстана, но «они получат соответствующие инструкции по мерам безопасности». Ташиев также отметил, что военные не будут стрелять в граждан и участвовать в митингах, а займутся охраной стратегических объектов. Однако некоторые депутаты всё же выступали против такого решения опасаясь за жизни наших военнослужащих. Они также заявляли, что непонятно какие объекты всё же будут охранять военные и что делать в случае нападения на них. «Ситуация тяжелая, есть риски. Никто гарантий дать не может — буду говорить прямо», — ответил им Ташиев. Митинг у белого дома против ввода войск Кыргызстана в Казахстан. Фото: Клооп Митинг у белого дома против ввода войск Кыргызстана в Казахстан. Фото: Клооп Митинг у белого дома против ввода войск Кыргызстана в Казахстан. Фото: Клооп Митинг у белого дома против ввода войск Кыргызстана в Казахстан. Фото: Клооп ОДКБ и Токаев На фоне непрекращающихся протестов в Казахстане, которые начались 2 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит свои миротворческие силы в Казахстан. Ранее сообщалось, что свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пока три страны — Армения, Таджикистан и Россия. По словам главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, Армения приняла решение направить от 100 до 300 военнослужащих, Россия — 1 400, Беларусь — 300, а Таджикистан — от 100 до 200. Протесты в Казахстане Митинги в Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. В течение нескольких дней на протесты вышли и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ сообщали, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алмат, где позже произошел пожар. Сообщалось также, что митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти Казахстана заявили, что он освобожден. А города бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры. 6 января стало известно, что правоохранители и силовики Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. К вечеру казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. Точное количество погибших со стороны гражданских до сих пор не известно.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!