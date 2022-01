Депутаты парламента спорили на заседании с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и генералом Бактыбеком Бекболотовым, стоит ли отправлять кыргызстанцев в Казахстан по запросу президента Касыма-Жомарта Токаева. В итоге депутаты согласились, правда для этого пришлось переголосовать. Какие аргументы приводили военнослужащие? Мы решили передать диалог одного из депутатов парламента с Ташиевым и Бекболотовым. Жаныбек Кыдыкбаев из «Ата-Журт — Кыргызстан» поинтересовался на заседании, от кого кыргызские миротворцы будут защищать госучреждения Казахстана. «Мы не знаем, какие объекты будут защищать кыргызстанцы. Если сегодня вопрос решится, то Министерство обороны через секретариат ОДКБ уточнит, куда их определят», — ответил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. «Согласно регламенту ОДКБ, мы можем отправить не военных, а гумпомощь. А если отправим армию — она столкнется с провокациями. Если с нашей армией что-то случится, кто будет нести ответственность?» — задал вопрос Жаныбек Кыдыкбаев. «Естественно, государство. Мы не радуемся, не думайте, мы тоже волнуемся», — ответил ему Ташиев. «Нашей истории это тоже касается, понимаете. Мы могли бы не вмешиваться во внутренний конфликт в Казахстане, а обращение Токаева к ОДКБ — по моему, он пытается сохранить свое кресло. (…) Он свой народ называет террористами. Если завтра Токаев уйдет, окажется не у власти, не окажется ли, что мы, наоборот, помогали “террористам”», — задал резонный вопрос Жаныбек Кыдыкбаев. Ташиев попросил главу другого государства не критиковать, сказал, что то, что происходит в Казахстане — это внутренние дела той страны. «Это их внутренние дела, решать кто террорист, а кто не террорист. Они решат сами. А мы должны действовать согласно регламенту ОДКБ», — настаивал Ташиев. «Да, мы должны помочь, я согласен. Но не обязательно отправляя вооруженную армию. Вот в ОДКБ указано, что мы можем помочь гумпомощью. Тем более, что другие страны уже ввели свои армии. А мы можем помочь гумпомощью и медиками. Это тоже есть в соглашении ОДКБ. Я опасаюсь, как введение кыргызской армии может сказаться на нашей истории», — сказал депутат Кыдыкбаев. Ему ответил генерал Бекболотов. «Беларусские солдаты уже там, российские там. Армянские уже загружены. Наши войска уже подготовлены. Гарантировать ничего мы не можем, выйдем живые или нет. Мы военные люди. Если военная коалиция выполняет международные договора, мы тоже должны выполнить», — говорит военный. Бекболотов говорит, что беспокоится за авторитет кыргызских военных. «Сейчас уже Таджикистан готов. А в Канте два самолета стоят, наши военные уже готовы и ждут», — говорит Бекболотов. «Это все понятно, но посмотрите на соглашения, там же написано…», — и тут Кыдыкбаеву попросту отключили микрофон. «Мы не хотим идти по легкому пути», — заявил генерал. И снова заговорил об авторитете. «Почему, мы просто муку отправим и на этом спасибо скажем? Мы должны держать свой авторитет. Как полноценный член коалиции мы должны уровень авторитета держать. А вдруг завтра у нас также? Мы проходили уже три раза, четвертый не нужен», — говорит Бекболотов. Бекболотов считает, что терроризм в Казахстане — это факт, а убивают, в основном, силовиков. Хотя о смертях среди мирного населения попросту не дают информации. «То есть там терроризм уже подтвержден. И отправить гумпомощь — это политическая слабость», — считает генерал. Итого, так как депутаты согласились, в Казахстан направят личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. Депутаты Жогорку Кенеша дали согласие на отправку кыргызских военнослужащих в Казахстан

