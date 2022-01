Депутаты парламента 7 января собрались на срочное заседание, чтобы решить вопрос по отправке войск Кыргызстана в Казахстан по линии ОДКБ. Заседание Жогорку Кенеша больше часа проходило в открытом режиме. Однако после споров и вопросов от депутатов, глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев предложил продолжить обсуждение в закрытом режиме. Ташиева также поддержал и глава кабинета министров Акылбек Жапаров. До этого Ташиев отвечал на ряд вопросов депутатов. Вопросы задавали депутаты, которые выступали против отправки войск. Так, на заседании депутат Дастан Бекешев сказал, что понял бы отправку войск, если бы Казахстану угрожало что-то извне. Он привел пример на кыргызских реалиях. «Представляете, если бы в октябре 2020 года Сооронбай Жээнбеков попросил бы ОДКБ вмешаться в наши политические процессы. Всех своих противников назвал бы террористами. Такой же риск мог же быть тоже, к сожалению», — сказал он. «Конечно, все это зависит от политической ситуации», — ответил Ташиев. Кроме этого сам Ташиев во время обсуждения не раз повторял, что Кыргызстан, как член ОДКБ и сосед Казахстана, должен направить свои войска для поддержки. Также депутат Исхак Масалиев во время заседания заметил, что его коллег на обсуждении вопроса недостаточно для принятия такого важного решения, как отправка войск в Казахстан. «Уважаемый спикер, в зале 53 человека. Какую мы потом будем ответственность нести за решение? Или к обсуждению вопроса людей станет больше?» — задал резонный вопрос Масалиев из «Бутун Кыргызстан». В ответ на это спикер Талант Мамытов сказал, что некоторые депутаты находятся в регионах и едут для участия в заседании. Митинги в Казахстане и помощь ОДКБ Митинги в соседнем Казахстане начались в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ 2 января 2022 года. В течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. На фоне непрекращающихся протестов в стране, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Тогда Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пока три страны — Армения (70 военных), Таджикистан (200 военных), Россия (3000 военных). По информации Ташиева, в случае согласия, в Казахстан отправят 150 военных, 11 авто и 8 единиц бронетехники. После этого заявления в Алматы и других городах страны начались операции, которые власти назвали «зачистками» или «антитеррористической операцией».

