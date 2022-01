В Алматы 6 января под обстрелом погиб сотрудник телеканала «Алматы», еще один журналист ранен. Об этом сообщило издание «Орда» в Telegram. По информациииздания, сотрудники телеканала направлялись в городской акимат, который пригласил их для съёмки видеообращения акима города Бакытжана Сагинтаева к горожанам «после очистки внутри акимата от протестующих». Под обстрел съемочная группа попала около 23.00 у резиденции президента, которая находится вблизи здания акимата. «Погиб водитель. Ранения получил журналист, его госпитализировали. У него раздроблено несколько пальцев. Оператор обошелся без травм», — сообщает издание. Корреспондент Orda.kz зафиксировал последние звуки выстрелов со стороны резиденции президента около 22:55. При этом МВД и различные казахстанские СМИ сообщали, что ситуация на площади, которая находится неподалеку от резиденции, стабильная. Издание пишет, что директор департамента информационных программ телеканала «Алматы» Айгерим Секербек кызы отказалась от комментариев по поводу гибели сотрудника и ранения журналиста. Митинги в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры. СМИ со ссылкой на комендатуру Алматы сообщают, что на утро 7 января в городе погибли 26 протестующих, 18 ранены, а задержаны уже более трёх тысяч человек. По всему Казахстану введен режим чрезвычайного положения, который будет действовать на всей территории страны до 19 января. Также с 23:00 до 07:00 действует комендантский час. Обращение в ОДКБ На фоне непрекращающихся протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит свои миротворческие силы в Казахстан. Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пока три страны — Армения (70 военных), Таджикистан (200 военных), Россия (3000 военных). Кыргызстан еще не принял окончательного решения об отправке военнослужащих в Казахстан, но на этом настаивает президент и кабмин. Окончательное решение парламент должен принять сегодня. В то время, как депутаты собирались на заседании, возле здания парламента в Бишкеке на митинг вышли активисты и выступили против отправки кыргызских солдат в Казахстан.

