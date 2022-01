Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» депутат Сергей Миронов предлагает оставить миротворцев ОДКБ в Казахстане навсегда. Об этом сообщается на официальной странице партии. Сергей Миронов По мнению Миронова, это нужно «для борьбы с нежелательными явлениями в стране и защиты русскоязычного населения». «ОДКБ справится с поставленной задачей. Российские десантники не раз доказывали: где они – там мир и порядок. Надо поднять вопрос о развертывании в Казахстане одной или нескольких постоянных баз ОДКБ в составе сил быстрого реагирования», — заявил политик. Также он считает, что экстремизм в Казахстане пустил глубокие корни, и Россия должна поднимать вопрос о защите русских в Казахстане. «Рассчитываю, что эту позицию наши партнеры по ОДКБ примут с уважением и пониманием», — добавил он. Его предложение поддержал глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Условия России Ранее российская журналистка и главредка телеканала RT Маргарита Симоньян написала в Facebook, что в Казахстан надо отправить миротворцев, но с определенными условиями. «Признать Крым, вернуть Кириллицу, сделать русский язык вторым государственным, как в Киргизии, оставить в покое русские школы, выгнать антироссийские НКО», — перечислила свои условия Симоньян. Также она заявила, что должна быть внятная братская внутренняя политика, «исключающая игры с нациками». ОДКБ и Токаев На фоне непрекращающихся протестов в Казахстане, которые начались 2 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит свои миротворческие силы в Казахстан. Сообщалось, что свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали четыре страны — Армения, Таджикистан, Россия и Кыргызстан. По словам главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, Армения приняла решение направить от 100 до 300 военнослужащих, Россия — 1 400, Беларусь — 300, а Таджикистан — от 100 до 200. На заседании в Жогорку Кенеше стало известно, что от Кыргызстана в Казахстан направят личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. Ташиев отметил, что военные не будут стрелять в граждан и участвовать в митингах, а займутся охраной стратегических объектов. При этом гарантии давать отказался. «Меры безопасности они будут принимать — это естественно. Но никому ничего гарантировать не возможно здесь. Эта ситуация такая неординарная, впервые мы принимаем такие решения», — сказал Ташиев. Митинги в Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. По теме: Четвертый день протестов в Казахстане. Как это было — видео

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!