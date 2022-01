Пресс-служба президента Кыргызстана 7 января сообщила, что Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в Казахстан направят кыргызских военных миротворцев по линии ОДКБ. В документе говорится, что военные будут находится на территории соседней страны «ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки на территории Казахстана». Жапаров подписал указ о вводе войск после того, как парламент одобрил это решение. Во время заседания парламента 7 января стало известно, что Кыргызстан направит в Казахстан 150 военных, 11 авто и 8 единиц бронетехники. Начать миротворческую миссию в соседнем государстве попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, когда выступал с обращением 5 января. Тогда он обратился к странам-членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит свои миротворческие силы в Казахстан. Ранее сообщалось, что свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пока три страны — Армения, Таджикистан и Россия. По словам Ташиева, Армения приняла решение направить от 100 до 300 военнослужащих, Россия — 1400, Беларусь — 300, а Таджикистан — от 100 до 200. Митинги в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры. 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. К вечеру казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. По данным МВД Казахстана на утро 7 января, по стране убиты как минимум 26 протестующих, 18 ранены, а задержанных более 3 тысяч. Однако, количество погибших и пострадавших со стороны гражданских может быть больше. Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пять стран Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь и Россия. Известно, что Армения приняла решение направить от 100 до 300 военнослужащих, Россия — 1400, Беларусь — 300, Кыргызстан — 150, а Таджикистан — от 100 до 200. Днём ранее стало известно, что там под обстрелом погиб сотрудник телеканала «Алматы», еще один журналист ранен. Также известно, что во время митингов пострадали журналисты издания Orda.kz, был задержан журналист издания «Уральская неделя» и несколько офисов телеканалов были разгромлены. По всему Казахстану введен режим чрезвычайного положения, который будет действовать на всей территории страны до 19 января. Также с 23:00 до 07:00 действует комендантский час. 7 января Токаев выступил с очередной речью и заявил, что дал приказ «открывать огонь без предупреждения по преступникам и террористам» — так власти обычно называют протестующих. Кроме этого он обвинил правозащитников, активистов и свободные СМИ в соучастии произошедшего.

