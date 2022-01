В Жогорку Кенеше 7 января проходит заседание по отправке кыргызских военнослужащих по линии ОДКБ в Казахстан. Там выступил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, который заявил, что задача Кыргызстана оказать помощь соседнему государству в рамках содействия договора ОДКБ. Справа: Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По его словам, в Казахстане опередили внутреннюю агрессию и поэтому их президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. «Теперь наша задача — оказать помощь Казахстану. Вот и все. А в остальном, я думаю, они сами разберутся», — считает Ташиев. Депутат Дастан Бекешев спросил у главы ГКНБ, мог ли Кыргызстан отказаться направить миротворческие силы. «Ну конечно, в любом случае такое право имеется у каждого государства, но мы являемся участниками договора коллективной безопасности и данные договора были ратифицированы. И мы подписаны. Поэтому, я считаю, отказаться от таких ситуаций, тем более, когда наш сосед просит помощи, мы не можем», — ответил Ташиев. Председатель комитета также сообщил, сколько военных и техники хотят отправить в Казахстан по линии ОДКБ. По его словам, если депутаты дадут согласие, то в соседнюю страну направят личный состав из 150 человек, бронетехнику — 8 единиц и 11 автомобилей. По его словам, Армения приняла решение направить от 100 до 300 военнослужащих, Россия – 1400, Беларусь – 300, а Таджикистан – от 100 до 200. Он также сказал, что пока неизвестно, какие объекты будут охранять военные из Кыргызстана, но «они получат соответствующие инструкции по мерам безопасности». Он также отметил, что военные не будут стрелять в граждан и участвовать в митингах. «Что нам выделят, то и будем охранять. А выбирать нам не стоит. Военная помощь, гуманитарная помощь тоже рассматривается», — сказал Ташиев. Митинги в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). Митинг в Казахстане. В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры. СМИ со ссылкой на комендатуру Алматы сообщают, что на утро 7 января в городе погибли 26 протестующих, 18 ранены, а задержаны уже более трёх тысяч человек. По всему Казахстану введен режим чрезвычайного положения, который будет действовать на всей территории страны до 19 января. Также с 23:00 до 07:00 действует комендантский час. Обращение в ОДКБ На фоне непрекращающихся протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит свои миротворческие силы в Казахстан. Ранее сообщалось, что свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пока три страны — Армения (70 военных), Таджикистан (200 военных), Россия (3000 военных). Кыргызстан еще не принял окончательного решения об отправке военнослужащих в Казахстан, но на этом настаивает президент и кабмин. Окончательное решение парламент должен принять сегодня. В то время, как депутаты собирались на заседании, возле здания парламента в Бишкеке на митинг вышли активисты и выступили против отправки кыргызских солдат в Казахстан.

