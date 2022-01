Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с очередным обращением к нации. В нём он сообщил, что дал приказ правоохранителям и армии «открывать огонь без предупреждения по преступникам и террористам». Токаев называет «террористами» демонстрантов, которые сначала требовали снижения цен на сжиженный газ, а затем снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. «Кто не сдастся — будет уничтожен» По его словам, ситуация в Алматинской области взята под контроль, а введенный режим чрезвычайного положения принёс свои плоды. Он отметил, что «конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны». «Но террористы по прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», — сообщил он. Токаев назвал «глупостью» высказывающиеся предложения «за рубежом» провести переговоры между сторонами для мирного решения проблем. «Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками и убийцами. Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами и террористами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами [столкнулись]. Поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи», — заявил он. Алматы 5 января. Фото: Vласть.kz По его словам, миротворцы ОДКБ, прибывающие в страну будут там находиться «краткосрочно» для «реализации функций прикрытия и обеспечения». Токаев поблагодарил премьер-министра Армении и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ за решение ввести миротворцев, и глав государств Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана, поддержавших решение. Также президент Казахстана выразил «особые слова благодарности» президенту России за то, что тот «оперативно и по товарищески тепло» отреагировал на его обращение. По мнению Токаева, «трагические события» в Казахстане «по-новому высвечивают проблемы демократии и прав человека». «Демократия — это не вседозволенность и тем более не подстрекательство», — добавил он. О событиях в Алматы и о том, кто виноват Токаев заявил, что в Алматы от рук «бандитов-террористов» пострадали не только административные здания, но и личное имущество простых граждан «не говоря уже о здоровье и жизнях сотен гражданских лиц и военнослужащих». «Напомню, по моему предложению в мае 2020 года был принят закон о мирных собраниях граждан. Этот закон, по сути, большой шаг вперед в продвижении демократии в нашей стране, потому что предусматривает не разрешительный, а уведомительный характер митингов и собраний, причем в центральных районах всех городов страны. Но отдельные так называемые правозащитники и активисты ставят себя выше закона и считают, что они в праве собираться где хотят и болтать что хотят. Из-за безответственных действий этих горе-активистов от основной деятельности по охране правопорядка отвлекаются полицейские. Зачастую они подвергаются насилию и оскорблениям. Из-за этих активистов зауживается интернет, в результате чего страдают интересы миллионов граждан и отечественного бизнеса. То есть наносится ущерб внутренней экономической, социальной и политической стабильности. По сути подстрекательскую роль в нарушении правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далекие от интересов нашего многонационального народа. Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане. И мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма. В том, что мы достаточно быстро преодолеем эту черную полосу в нашей истории, нет никаких сомнений. Главное — не допустить повторения таких событий в будущем», — сказал он. «Бандиты и террористы» будут привлечены к ответственности Токаев сообщил, что он создал специальную межведомственную группу, которая займется поиском и задержанием «бандитов и террористов». Он пообещал, что «все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности» и попросил казахстанцев «соблюдать осторожность и бдительность» и сообщать «о любой подозрительной активности сомнительных лиц органам правопорядка». Алматы 5 января. Фото: Vласть.kz «Предстоит “разбор полетов” в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координацией. Выяснилось также, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займемся в срочном порядке. Критически важно понять, почему государство “проспало” подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость. Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или “фейки” и способные к манипуляциям настроениями людей. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться КНБ и Генеральная прокуратура», — сообщил он. «Контртеррористическая операция продолжается» По словам Токаева, «в связи со стабилизацией обстановки» принял решение включить Интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы. «Это решение, уверен, положительно повлияет на жизнедеятельность наших граждан. Но предупреждаю, что свободный доступ в Интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов. В случае появления таких материалов мы примем меры по обнаружению и наказанию их авторов. Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружия, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен», — подчеркнул он, добавив, что «впереди большая работа по извлечению уроков пережитой трагедии». «Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых я скажу 11 января в Мажилисе [нижняя палата парламент]», — сообщил он. Токаев поблагодарил тех казахстанцев, которые «несмотря на провокации, деструктивные призывы сохранили верность закону и своей стране». «Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам. Поэтому в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения», — сообщил он. В конце своего обращения Токаев добавил, что предложит планы реформ и конкретные меры, чтобы Казахстан стал «сильным государством на карте мира» и пообещал, что «экономика страны будет динамично развиваться и улучшится социальное положение граждан». Митинги в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Протестующие на площади в горде Актау в Мангистауской области днём 4 января. Фото: сайт премьер-министра Казахстана Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры. На фоне непрекращающихся протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Свое заявление он сделал после того, как в стране начал появляться интернет — власти отключали его почти на 7 часов 5 января и что все это время происходило в стране — неизвестно. Обращаясь к членам ОДКБ, Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также он заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. К вечеру казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. Точное количество погибших со стороны гражданских не разглашается властями страны. Читать по теме: Власти Алматы заявили о расчистке площади Республики, журналисты сообщают об убитых демонстрантах К вечеру казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. Точное количество погибших со стороны гражданских не разглашается властями страны. Читать по теме: Власти Алматы заявили о расчистке площади Республики, журналисты сообщают об убитых демонстрантах Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пять стран Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь и Россия. Известно, что Армения приняла решение направить от 100 до 300 военнослужащих, Россия — 1400, Беларусь — 300, Кыргызстан — 150, а Таджикистан — от 100 до 200.

